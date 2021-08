Když má velešínský rodák Vladimír Mikeš svůj život bilancovat, trochu se kroutí. „Prožil jsem toho hodně. Ale takových lidí je určitě víc,“ podotkl. Musí však uznat, že doma si ho moc neužili. Nejvíce času trávil na kurtech. K tomu byl hodně aktivní i v dalším životě. Byl a stále je činovníkem hned v několika organizacích. Když to bylo třeba, zapojil se do politiky, Jeho koněm však zůstal tenis. Je stále aktivní, stále chodí s raketou na kurty a trénuje nebo pro potěšení hraje.

„Hrát tenis jsem začal někdy v roce 61,“ vybavil si. Tehdy mu bylo 10 let. Hrával fotbal, hokej, volejbal, badminton, chodil do Sokola, jak se říká. Ve svém sportovním životě si vyzkoušel judo a později box. „Žádný Pelé ani Krpálek ze mne nebyl. Všechno jsem dělal hlavně na amatérské úrovni,“ upřesnil.

Pro tenis ve Velešíně do té doby nebyly vůbec podmínky. Chyběly kurty. „Až když se u nás objevil pan Miroslav Tomeček, který přišel pracovat do Jihostroje, začaly se věci pořádně hýbat,“ prohodil oslavenec. Pan Tomeček byl koumák. Vladimír v té době dostal dřevěnou tenisovou raketu. Byla proti dnešku hodně těžká. Brával si ji na volejbalový kurt, kde si pinkal.

„Když mě viděl pan Tomeček, řekl mi, abych sehnal tak osm kluků, že budeme hrát tenis,“ popsal dále vývoj kolem oblíbeného individuálního sportu ve Velešíně. Nebyl to problém, kluci nadšení pro tenis se našli. Miroslav Tomeček vůbec nehrál a neměl zkušenosti. Nastudoval si však vše, co potřeboval. Přeložil si odbornou literaturu. Záhy zvládl správnou výstavbu kurtů i trenérské základy. A v roce 1961 ve Velešíně postavil první dva kurty. V roce 1963 přibyly další dva.

„Pan Tomeček byl neuvěřitelně pilný a svědomitý. Když nás trénoval, předělával mi údery. Přišel, řekl, že udělal chybu, a učil mě úder jinak, než měl. Za to se nestyděl. Vysvětlil mi změnu a hrálo se dál,“ vybavil si z tréninku Vladimír Mikeš. „Nakonec mě údery naučil dobře. Snad kromě liftovaného bekhendu, který se tehdy ani moc nepoužíval. A také čopu.“

Před vojnou se Vladimír dostal do mlýnice. Zvládal tenis, dařilo se mu však i ve volejbalu. Jeho spoluhráči v Pedagogu byli Kopřiva, Lundák, Diviš, Pešek, bratři Tomšíčkovi, a další dobře známí hráči. Josef Hamáček coby sekretář Škody a dnešního Jihostroje, přetahoval Vladimíra k vysoké síti. „Nech tenis tenisem a pojď k nám,“ nahazoval udici. „Udělám z tebe reprezentanta,“ přidával Josef Hamáček nečekané a lákavé plusy.

Vladimír zůstal u nízké sítě. Po střední škole se vyučil v Jihostroji a měl jít na vysokou školu. Jenže místo toho šel na vojnu. Přes dva roky byl se sportem včetně tenisu konec. Co bylo platné, že předtím poznal dalšího kouče, inženýra Rudolfa Kroutla, který jeho tenisové umění vylepšil.

Po vojně se Vladimír samozřejmě k tenisu rychle vrátil. A brzy byl v Českých Budějovicích, kde ho připravoval František Bayerl. „Nikdy jsem však neměl trvalé

bydliště jinde než ve Velešíně,“ prohodil hrdě. „I když jsem hrál Národní ligu za České Budějovice.“ Na Velešín nedá dopustit.

Šikovný Miroslav Tomeček myslel na všechno. V 18 letech poslal Vladimíra na trenérskou čtyřku do Sezimova Ústí. Trojku Vladimír zvládl pod vedením Věry Sukové při týdenním kurzu v tehdy sportu a hlavně hokeji zaslíbeném Kladně. A ve 24 letech byl na trenérské dvojce v Klánovicích. Jihočeský tenis měl rázem nejmladšího kouče s druhou třídou široko daleko.

Od pana Tomečka po domluvě převzal všechny nadějné velešínské hráče. A začal je trénovat. Vyrojila se řada jmen, která si zahrála republikové soutěže. Časem se stal v Českých Budějovicích v nových časech sportovním ředitelem a šéftrenérem LTC Libra a později Tonstavu. Výkonným ředitelem klubu byl Miroslav Vaníček. Deset let se u Dlouhého mostu hrála první liga družstev a naskytly se i šance postoupit do nejvyšší soutěže, extraligy. Když pak přišel kouč Ivan Dušek, byl sportovním ředitelem až do odchodu do důchodu. Miroslav Vaníček tehdy odešel na Dobrou Vodu na další štaci. „S oběma se mi spolupracovalo dobře. Zvládali jsme závodní tenis v klubu na slušné úrovni.“ Byl to tenisový level, který nemá v jižních Čechách obdoby.

Oslavenec Vladimír Mikeš je stále pilný. Je členem vedení Krajského tenisového svazu, kde má na starosti trenérský úsek. Školí trenéry třetí třídy. Působí jako prezident LTC Velešín. S Miroslavem Gramanem vede coby kouč osm tenistů z Gymnázia Česká. A všechno zvládá řadu let. Když zasedá Výkonný výbor Krajského tenisového svazu, dokáže bavit všechny přítomné vtipnými poznámkami. To je to nejmenší, protože humor k Vladimíru Mikešovi patří. I v tom je v dobré osobní kondici. Takže není třeba něco měnit. Hraje se dál. (jts)

Koho také trénoval: Vladimír Mikeš trénoval přes dva tisíce hráček a hráčů od nejmladších po zkušené. Z nejznámějších jsou to mimo jiné aktivity i trenéři Jana Strnisková (Klimešová), Miroslav Tomeček, Zdeňka Tomečková, Miroslav Graman, Viktor Krupica, Alena Rozkošná (Pilsová), Vladimíra Uhlířová, Šárka Hloušková, Václav Nádravský. Z dalších svěřenců si své uhráli například Jan Maxa či Tomáš Kučera. „Někoho jsem trénoval krátce, s někým jsem odehrál spoustu hodin. Jsem rád, že z tolika mých svěřenců jsou dnes dobří trenéři,“ cení si Vladimír Mikeš.