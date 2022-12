Lucie Sekanová vzala svoji sportovní kariéru za správný konec. Začínala v Borovanech, nejprve hrávala fotbal. Jejího vytrvaleckého talentu si brzy všimli trenéři Sokola České Budějovice. Za roky prožité na atletickém oválu se v dresu USK Praha vyprofilovala v nejlepší českou vytrvalkyni. Sportovní formu má i po třicítce. Narodila se 5. srpna 1989 se v Prachaticích, v roce 2022 oslavila 33. narozeniny. Bouřlivou oslavu moc nečekejte. To spíš výběh do Trocnova, nebo výlet do hor.

A také v zimě o Vánocích nezůstává dlouho doma v Borovanech za pecí. Její sportovní den začíná otužováním. Někdy ale chladem sportovní den končí. Jak kdy. Podívejte se na video u tohoto článku, stojí to za to. "Otužuju se třetím rokem," potvrzuje. "Musím zaklepat, ale zatímco většina lidí v mém okolí si prošla různými nemocemi, já jsem zůstala zdravá. Věřím, že to je hlavně díky otužování," popisuje jednu z motivací, která ji i v mrazech žene do studené vody. "Navíc je to taková výzva, kdy člověk musí překonat určité nepohodlí. Když ji pak splní, cítí se lépe fyzicky i psychicky." Lucie Sekanová dělá všechny kroky promyšleně. V životě i ve sportu. Ne bezhlavě. A jak vnímá otužování? "Poslední dobou se z otužování stal trend, můžete si přečíst spoustu článků a knih o tom, jak se to má nebo nemá dělat. Já jsem žádný manuál nečetla, prostě to dělám podle svého pocitu." A to je jak? "Tak, jak mi to dává smysl," odpovídá. "Někdy ve vodě vydržím tři minuty, někdy minutu. Někdy jdu ráno, jindy zase k večeru. Důležitá je podle mě pravidelnost."

Překonala celou spoustu jihočeských atletických rekordů. A její osobáky? Úžasné. Možná má už teď trochu jiné priority, než jaké měla v začátcích své pestré a úspěšné kariéry. Osobní přání do roku 2023 odtajnit nechce. "Budu možná trochu staromódní, ale svoje osobní přání jsem si v duchu řekla a “odzvonila” na náměstí v Budějovicích, a proto nebudu riskovat a nechám si ho pro sebe." Ve sportu už netouží jako dřív jen po startech na olympijských hrách a světových šampionátech. Ale ambiciozní zůstává. A to je dobře. "Sportovní přání je jednoduché. Pokud budu odpočatá a zdravotně v pořádku, ráda bych se vrátila k závodění a zkusila nějaké silniční závody, na které jsem předtím neměla moc prostoru."

Kdybychom se ohlédli za její atletickou kariérou, jaký výsledek je pro ni osobně úplně nejhodnotnější ze všech? "Bylo to na Poháru mistrů evropských zemí v roce 2015," jmenuje okamžitě klubé mistrovství Evropy v tureckém Mersinu. "Podařilo se mi tam vyhrát stylem start cíl na tři tisíce metrů překážek," zmiňuje asi nejoblíbenější trať ze všech. "Povedlo se mi překvapit soupeřky, co měly o hodně lepší osobáky. Navíc jsem si tam výkonem 9:41,84 zajistila start na mistrovství světa v Pekingu a jen těsně mi unikl český rekord." Těsně: O kolik? Přesně o jedenáct setin! "Z toho závodu mám i video, ke kterému jsem se vždy ráda vracela, když se mi pak nedařilo. I z toho důvodu ho považuju za svůj nejhodnotnější závod."

Výkonů, na které může být právem pyšná, je mnohem víc. "Třeba 15:43,94 na trati pět tisíc metrů, to je dosud třetí nejlepší výkon v historii České rpubliky."

A tady jsou zmiňované osobní rekordy na doplňkových tratích: 800m 2:05,831500m 4:17,153000m 9:11,9010 000m 33:22,90

"Dřív mě hodně bavily i přespolní běhy, kde mám nejvíce startů na mistrovství Evropy v české historii," přidává sympatická dáma další velmi cenný statistický údaj. "Ráda jsem závodila i na silničních závodech, na kterých byla vždy skvělá atmosféra."

Teď už atletika není v jejím životě číslem 1. Věnuje se i pracovním povinnostem. Mimochodem, vědí spolupracovníci Lucie Sekanové o tom, že je nejlepší českou vytrvalkyní uplyných deseti let? Sama na toto téma říká a reaguje na kompliment: "Děkuji moc, pěkně se to za ty léta dřiny poslouchá. Nevím, jestli jsem nejlepší vytrvalkyní za poslední dekádu. Pokud bych se měla nějak titulovat, asi bych si troufla říct nejflexibilnější." Má pravdu. Její atletický záběr je opravdu hodně široký. "Zvládla jsem relativně úspěšně závodit na tratích od osmi set metrů po půlmaraton, k tomu již zmíněné překážkové běhy a krosy. Za léta mě už lidé, co sledují jihočeský sport, nebo sami sportují docela znají," říká Sekanová a přidává i úsměvnou historku z pracovního kolektivu: "Jeden kolega mě poznal hned první den, další se to dozvěděli, když jsem si brala dovolenou na závody. Pak mi vždy fandili. Bylo to příjemné, i proto jsem ráda, že jsem zůstala v jižních Čechách, kde normální lidé v mém okolí dokáží ocenit, jaká dřina je sport."

Mohlo by s zdát, že po třicítce už jen rekapituluje a nezávodí. Chyba! Je to právě naopak. Lucie Sekanová je stále velmi aktivní. Chcete důkaz? Hodonín 2022. Bronz z MČR! Byla to pro ni, alespoň podle wikipedie, už osmá(!) medaile z MČR. Lucie Sekanová ale kromě toho, že velmi dobře běhá, také velmi solidně zvládá matematiku: "Zrovna nedávno jsem to počítala. Celkem mám doma jedenaosmdesát medailí z mistrovství České republiky. Pokud budeme počítat pouze individuální z kategorie dospělých, bude to nějakých dvaatřicet," říká, jako by se nechumelilo. "Vážím si především těch posledních, protože jim předcházely různé komplikace a musela jsem si je opravdu vydřít. Hodnotu pro mě má ale každá z nich, protože už od žákovské kategorie jsem je musela pravidelně devatenáct let obhajovat a to je, jak by mi většina sportovců asi potvrdila, těžší než je získat poprvé."

Všeobecně by se při pohledu do výsledkových listin mohlo zdát, trať na 3000 metrů překážek byla pro Sekanovou nejen velmi úspěná, ale také hodně oblíbená. Borovanská atletky odpovídá překvapivě: "Na dráze jsem měla nejradši osmistovku a patnáctistovku, které mi sloužily jako doplňkové tratě. Líbily se mi i delší silniční závody a přespolní běhy. Každá z těch tratí je náročná i krásná jiným způsobem. Z jiných sportů mám ráda především tenis, cyklistiku a fotbal. Hrozně ráda chodím do hor," nepřekvapí odpovědí. Na soicáloních sítí se tu a tam objeví snímek a u něj glosa: "Nedělních 17,5 km v horách, v nohách přes 1600 výškových metrů a nádherný vrchol hory Hoher Nock 1963 metrů." Nebo: "Krásné zakončení rakouské pouti výstupem na Richterspitzi 3054 m. Užili jsme si to na plné obrátky. A teď zpět do reality."

Lucie Sekanová je prostě sympatická aktivní dáma, kterou jen tak nějaká výzva nazastaví. Jen to už není ta úmorná dřina a nikdy nekončící koloběh atletických tréninků. "Od červencového mistrovství České republiky jsem si dala od systematického tréninku pauzu," přikyvuje. "Vnímám to jako takový restart. Přece jen jsem devatenáct let v kuse denně trénovala a závodila. Chodím si zaběhat podle chuti, především v okolí Borovan, nebo během pauzy na oběd v Budějovicích. Hodně se teď věnujeme turistice, předtím cyklistice. Chodím hrát tenis. Na konci léta jsme byli s přítelem na “dovolené” v Gerlosu v rakouských alpách, tam jsme si odpočinuli tak, že jsme naběhali, nachodili a najezdili na kole víc kilometrů než na kterémkoli předchozím soustředění." A přesně to je Lucie Sekanová. Sport je jejím životem. A vždy bude. "To je můj odpočinek."

Co se naučila ve světové atletice, by mohla předat i dalším generacím. "Minulý rok jsem získala trenérskou třídu," popisuje, že má za sebou i první trenérské krůčky. "Ráda bych své zkušenosti předávala dál. Prošla jsem několika tréninkovými systémy a získala plno poznatků, poučila jsem se z vlastních chyb." Uvažuje docela logicky: "Ráda bych, aby lidé, kteří mají běhání rádi a vkládají do něj nemalé úsilí, moje chyby neopakovali. Láká mě trénovat výkonnostní běžce, ale baví mě i pracovat s dětmi. V současné době individuálně trénuji i dceru Jasmínu známého jihočeského moto závoďáka Kuby Smrže, která je hodně šikovná. Naplňuje mě vidět, jak ji sport baví a jak se postupně zlepšuje. S přítelem dokonce uvažujeme o založení atletického oddílu, který na Borovansku chybí. Uvidíme."

Z mladých závodníků na jihu Čech se Lucii Sekanové líbí Filip Toul z SK Čtyři Dvory. "Teď dokonce zaběhl halový český rekord žáků na trati 1500 metrů. Přeju mu, aby se neustále zlepšoval a bavilo ho to." A pohybuje se po jihočeských atletických oválech také nová Lucie Sekanová? "Vyloženě nástupkyni nevidím, ale to se může změnit, když na sobě budou pracovat. Nemusejí být nejlepší hned ve čtrnácti letech, hlavní je, aby u toho mladí vydrželi a bavilo je to, úspěchy mohou přijít později."

Tipnuli byste si, kolik cukroví spořádá a kolik pohádek vidí Lucie Skanová během vánočních svátků? Vysoká čísla to nebudou. Není čas. Dáma z Borovan je totiž neustále v pohybu. "Přesně tak," culí se šikovná atletka. "Aktivní život ke mně prostě patří."