Na palubovku v Příbrami nastoupila osvědčená a vyzkoušená sestava. Jihostroj se prezentoval skvělým nástupem. Trenér Kowal svěřil úvodní výměny do rukou nahrávače Carísia, na post univerzála poslal Gonzáleze. Blokařské povinnosti si plnili Okolič a Sedláček. Smečařskou jistotou je Luengas, hlavně přihrávačem je další smečař Balabanov a od uzdravení je jedničkou na postu libera Kovařík. Jenže bodový přísun se brzy zastavil a v polovině setu už bylo vyrovnáno. Na kurtu se objevili Emmer a van Schie. Naštěstí Jihočeši drama v úvodní koncovce zvládli, set ukončil přímým bodem ze servisu Brazilec Carísio, a udrželi domácí bojovníky na uzdě.

Druhý set začal vyrovnaněji. Trenér Příbrami Vašina vycítil šanci na úspěch. V koncovce vedli domácí už 24:21. Hosté působili snad až příliš profesorským dojmem, v sestavě se objevil i Leština, přesto se jim při servisu Nizozemce van Schieho podařilo téměř zázračně srovnat na 24:24. Poslední bod zaznamenal českobudějovický univerzál esem.

Třetí set se odehrával po delší době podle jihočeských not. Carísio zařadil do svého repertoáru hru středem i ze zadní zóny a Jihostroj důležitou sadu v bouřlivé atmosféře příbramské haly zvládl s přehledem. Za 33 minut to bylo 25:22 pro Č. Budějovice a 2:1 na sety pro českobudějovický tým.

Ve čtvrtém setu trenér Příbrami Vašina míchal se sestavou, ale nápor hostů už zastavit nedokázal. Bulhar Balabanov zasáhl spolehlivě při obraně v poli a tři body se vezly zaslouženě na jih. Jihostroj tak udržel šanci na 4. místo po základní části extraligy.

Příbram - Jihostroj 1:3 (-26, 24, -22, -19), Jihostroj ČB: Carísio, González, Okolič, Sedláček, Luengas, Balabanov – Kovařík (van Schie, Emmer, Leština, Ondrovič). Trenér Kowal.