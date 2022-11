Zato Jihostroj pokračoval v trpělivé hře a přidal i odvahu na servisu. První set vyhráli hosté naprosto zaslouženě 25:18.

Také druhý set nabídl divákům v liberecké hale překvapivý pohled. Ti dorazili na vítězství Dukly, která v letošní sezoně hraje velmi dobře, jenže Jihostroj se roztočil do nevídaných obrátek. Giraudo sice několikrát ne úplně přesně nabízel pozice svým útočníkům, ale i tak tým trenéra Vojtěcha Zacha set vyhrál: 25:17.

Ve třetím setu se liberecká Dukla uklidnila, hned v začátku si vypracovala čtyřbodový náskok, trenér Zach reagoval střídáním. Smečaře Licka nahradil Michálek. Nahrávače Girauda Piskáček. Set Dukla zvládla s přehledem: 25:15.

České Budějovice skvěle zkoncentrovaly síly do úvodu čtvrtého setu. Trenér Zach vrátil do sestavy Girauda i Licka. Výborné volejbalové představení roztleskalo diváky v liberecké aréně. Dvěma esy posunul náskok svého týmu na čtyři body českobudějovický Polák, Giraudo přidal další trefu a zase to bylo eso: 14:9 pro Jihostroj. V důležitých chvílích pomohl s přihrávkou i univerzál van Schie a Jihostroj skvělým způsobem vyloupil liberckou halu.

Dukla Liberec – Jihostroj České Budějovice 1:3 (-18, -17, 15, -18), rozhodčí Rychlík, Činátl. Jihostroj ČB: Giraudo, van Schie, Polák, Ondrovič, Stojlovič, Licek - libero Kryštof. Trenér Zach (Michálek, Piskáček).