Lukáš Ticháček (kapitán VK Dukla Liberec): „Já bych chtěl pogratulovat Budějovicím, výborně hrály na servisu. A ty tři sety, které vyhrály, nás tlačily na servisu a my jsme si s tím nedokázali poradit. Jediný set, který jsme vyhráli, jsme byli lepší zase my na servisu. Jinak ten zápas byl jednoznačný. Kdo dobře podává, ten vyhrává.“

Martin Demar (trenér VK Dukla Liberec): „Budějovičtí dávali servis, měli příjem, a to rozhodlo. My jsme podávali dobře jen ve třetím setu. Volejbal to moc hezký nebyl.“

Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Skvělé tři důležité body pro nás. Bylo krásné pozorovat, jak Dukla ve třech setech nepřešla přes osmnáct bodů a bylo to díky našemu servisu, díky čemuž jsme to pak měli jednodušší v obraně.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „První letošní výhra venku. Třetí set nám hodně utekl, ale jinak se kluci dokázali přizpůsobit, když se situace ve hře změnila a ve čtvrtém setu se vrátili k výborné obraně a poctivému útoku. Pochválil bych celý tým, ale blokaře speciálně. Příprava byla nějaká, blokaři dokázali reagovat na změny. Tím vlastně určili úspěch v obraně. “