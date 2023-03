Jihostroj České Budějovice má po prvním zápase náskok 1:0. Ve čtvrtek se série vrátí do českobudějovické Sportovní haly. Na videu si prohlédněte talisman , se kterým Jihočeši cestovali do haly Aera Odolena Voda. Druhý zápas začíná v pondělí v Od. Vodě v 18.00.

Co zaznělo po prvním zápase v Č. Budějovicích (3:0):

Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Těžký začátek. Viděli jsme všichni, jak jsme se brutálně nadřeli v prvním setu, který šel do vypjaté koncovky. Byl to klasický začátek play off, kde je z obou stran vidět velká nervozita. Od druhého setu jsme se konečně od nervozity oprostili a měli jsme to snazší. Nicméně je to jen první krok krůček, potřebujeme tři. Takže teď si rychle odpočineme a v pondělí si půjdeme pro druhý.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Jsme rádi, že jsme zvládli první krok, ale s některými činnostmi být spokojeni nemůžeme. Nervozita byla nakonec větší, než jsme si mysleli. Trochu to na nás dolehlo, ale soupeř nám naštěstí pomohl vlastními chybami. Na příště se musíme trochu uvolnit, zdravě se naštvat a přidat na útoku i na podání.“

Otužilci na fotbale. Vrtulník nad stadionem, s Baníkem přijeli fandové

Marek Šulc (kapitán Aero Odolena Voda): „První set byl nervózní z obou stran a mohli jsme využít toho, že Budějovice nehrály zdaleka tak dobře, jak umí. Bohužel jsme to nevyužili a prohráli jsme v koncovce. Kdybychom první set vyhráli, možná by byl další průběh jiný, ale o tom už můžeme jenom diskutovat. Domácí se pak rozehráli a my už jsme nezachytili jejich tempo. Navíc jsme udělali velké množství chyb jak na útoku, tak na servisu – proto Jihostroj zaslouženě vyhráli ve třech setech.“

Marcin Krys (trenér Aero Odolena Voda): „Zasloužená výhra Českých Budějovic. My jsme měli svoje šance v prvním setu, ale nevyužili jsme je. Potom už naše hra byla slabší a na servisu jsme byli tragičtí. Pokud chceme hrát s takovým mužstvem, tak musíme mít lepší servis a být lepší na útoku.“