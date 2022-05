Po hodině a půl vedli domácí 2:1 na sety.

Trenér René Dvořák zkoušel co se dalo, ale stabilitu výkonu hledal marně. Na postu nahrávače vystřídal de Ama, poslal za něj na kurt Piskáčka, do boje vyslal také smečaře Stoiloviče.

V polovině setu se Jihostroj dostal do vedení, fungovala výborně obrana na síti. V koncovce zářil Radek Mach. Zablokoval a prakticky právě on poslal duel do pátého setu.

V něm začal Jihostroj zbytečnou chybou Radka Macha (dvojdotek při nahrávce). Domácí vedli 8:4. Bombou do supeřova pole snížili Jihočeši na dvoubodový rozdíl (9:7). Právě rozdílem dvou bodů skončil celý zápas 15:13.

Fakta: Od. Voda – Jihostroj ČB 3:2 (21, -11, 17, -23, 12), rozhodčí Spáčil, Kovář. Jihostroj ČB: de Amo, Schouten, Mach, Sedláček, Michálek, Licek – Kryštof (Šulista, Piskáček, Polák). Trenéři Dvořák a Skolka.