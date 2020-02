„Připravili jsme soutěž v pódiových skladbách Česko se hýbe a Českomoravský pohár, Aerobic team show,“ přiblížili zástupci pořadatelského Sport klubu Romany Beranové, kteří spolupracují s Českým svazem aerobiku.

Sešlo se celkem pět stovek závodníků, povzbudit je přišlo tři sta diváků.

Soutěžilo se v kategoriích do 7 let, 8 – 10 let, 11 – 13 let, 14 – 16 let, 17 – 30 let a 28 a více let

Dorazili závodníci z mnoha míst České republiky: Moravské Budějovice, Plzeň, Praha, Ml.Boleslav a další.

„Závodníci od osmi do šestnácti let mají možnost postoupit na mistrovství republiky v soutěžním aerobic master class, které se letos uskuteční v květnu v Praze,“ informovala Romana Beranová. „Kategorie sedmnáct a více let se může přihlásit na mistrovství samostatně.“

Kategorie do sedmi let je hodnocena hromadně. „Vítězové jsou všechny děti, které nastoupí,“ potvrdily členky neúprosné, ale spravedlivé odborné poroty.

Pořadatelský Sportovní klub Romany Beranové reprezentovaly v kategorii do sedmi let Barbora Beranová a Dominika Doležalová. „Tato kategorie je aerobic hrou na motivační hudbu,“ popisují odborníci.

V kategorii 8 -10 let se prezentovaly Magdaléna Jandová a Soňa Pechoušková. „Obě postoupily do semifinále, byla to nejpočetnější kategorie, ve které soutěžilo celkem šedesát závodníků.“

V kategorii 14 -16 let byly přímo v akci Karolína Beranová a Viktorie Bláhová. „Obě postoupily do finále.“

Vzhledem k tomu, že se domácí závodnice na sto procent orientují na sportovní aerobik, a tento styl cvičení je pro ně pouze zpestřením náročné přípravy sestav, jsou trenérka s výsledky maximálně spokojené.“

Poprvé se v soutěži Česko se hýbe – pódiové skladby představil v barvách SK RB tým trenérky Boženy Čapkové (kat. aerobik věkový průměr 10,51 – 13,5 let). Sestavu Vítejte v tanečních předvedly: Kateřina Maťhová, Kateřina Malíková, Veronika Chaloupková, Kateřina Lovčí, Nela Straková, Adéla a Bára Braunfuchsovy. „Obsadily krásné třetí místo, děvčata trénují jednou až dvakrát týdně, je za nimi obrovský kus práce.“ Pro choreografii vybraly step aerobic. „Děvčata si vedla skvěle, musí se vyzávodit a nabrat zkušenosti,“ uvedla trenérka Božena Čapková.