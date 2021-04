Lepší tým na českých hřištích těžko najdete.

Jenomže Hlubočtí jsou plní odhodlání. „Nechceme v této soutěži hrát druhé housle,“ odmítá rezolutně roli outsidera nový trenér jihočeského klubu Zdeněk Josefus.

Předseda klubu David Šťastný si velmi dobře pamatuje extraligovou zkušenost z roku 2004. „Se mnou je to ještě sedm statečných,“ směje se a ukazuje na další spoluhráče, kterým se vloni podařilo vybojovat návrat do elitní desítky.

Baseball má v Hluboké tradici od roku 1994. „Extraliga je pro nás samozřejmě obrovskou událostí,“ přikyvuje Šťastný. „Nejen pro celý klub, ale také pro město Hluboká nad Vltavou, kde se Sokol Hluboká stal prvním týmem hrající nejvyšší soutěž,“ dokumentuje, že je na výkony hráčů právem pyšný.

Výsledky dělají právě hráči a trenéři, a proto Sokol Hluboká pro letošní sezonu výrazně posílil. Individuální přípravu od podzimu vedl zkušený Zdeněk Josefus. „Hlubokou jsem sledoval v uplynulých patnácti letech, vím, co se v klubu odehrávalo,“ poznamenal muž, který na jihu pomáhal i jako trenér mládeže. Společně se Zdeňkem Josefusem se pokusí vydolovat z hráčů maximum hlavní trenér národního baseballového programu a současně také trenér Hluboké Petr Baroch. „S přípravou týmu pomáhají také hlubocké trenérské legendy Michal Kapr a Martin Marek.“

Po dlouhých sedmi letech se z Kotlářky Praha vrací hlubocký odchovanec a jeden z nejlepších reprezentačních pálkařů Martin Mužík. Ten v zimní přestávce byl přímo u toho, když hlubočtí baseballisté vyrazili do Nemocnice v Českých Budějovicích, kde darovali krev. „Ukazuje to, že je tady výborná parta, sport by měl pomáhat,“ vyprávěl.

S Mužíkem přicházejí další hlubočtí hráči s extraligovými zkušenostmi Matěj a Vojtěch Vlachovi a Petr Vojta. Sokol Hluboká také získal reprezentačního nadhazovače, levorukého Jana Nováka. A pod zámek dorazila rovněž zahraniční esa.

„Na nadhazovacím kopci se bude zcela jistě oporou Američan Wesley Roemer, který má zkušenosti z nejvyšší americké univerzitní ligy i naší extraligy,“ zmiňuje David Šťastný. Dalšími zahraničními posilami jsou Novozélanďan James Boyce a Australan William Parsons.

„Chceme hrát dynamický ofenzivní baseball, věřím, že pro něj máme vhodné typy nadhazovačů i silových pálkařů. V týmu se zvýšila konkurence i chuť trénovat, přestože jsme se od podzimu připravovali spíše individuálně a tréninkové zápasy nám chybí. Vidíme na hráčích obrovskou motivaci. Do extraligy vstupujeme s respektem ke každému soupeři, ale myslím, že máme dobře namíchaný tým srdcařů, kteří pro Hlubokou extraligu vybojovali, a posil s extraligovými a reprezentačními zkušenostmi,“ dodává trenér Zdeněk Josefus.

První extraligové trojutkání zahájil Sokol Hluboká v pátek na hřišti Eagles v Praze Krči.

Druhé utkání se hraje tamtéž v sobotu od 13.00 a první domácí utkání na Hluboké v neděli 11. 4. ve 12.00. Všechna utkání budou streamována na youtube kanálu Sokola Hluboká.