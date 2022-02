K setkání došlo v neděli ve Strakonicích při utkání OP minidětí. „ Velmi mě to překvapilo, ale ještě víc potěšilo, že si na mě vzpomněla,“ říká trenérská strakonická legenda. „Rodina jejího otce Josefa se výrazně zapsala do československé basketbalové historie. Její otec Josef Ezr byl rozehrávačem národního týmu, který vybojoval roku 1946 v poválečném mistrovství Evropy v Ženevě zlatou medaili,“ připomíná Miroslav Vondřička a pokračuje: „Dlouhá léta trénoval se svou manželkou Hanou Ezrovou (Kopačkovou), také bývalou velice úspěšnou reprezentantkou

, dorostenky Sparty a jejich zónová obrana byla pro nás řadu let nepřekonatelná. Až na konci dorosteneckých let hráček kolem Yvetty Hrabákové (Jandové) se nám podařilo na vánočním turnaji v Praze v Motole za velkého nadšení Spartu porazit.“ Josef Ezr nebyl ale jen hráč a trenér, měl také klíčový podíl na uspořádání ME mužů v Praze.

Miroslav Vondřička na toto téma říká: „Při žádosti o uspořádání bylo nutno zajistit finance na pokrytí záruky. Logicky finance nebyly, ale otec pana Ezra vlastnil několik domů v Praze, a tak nabídl jako záruku jejich domy. Byl to neuvěřitelný a odvážný krok, těžko by se hledal někdo podobný. To jen potvrzuje mimořádnost jejich rodiny.“

Při setkání Miroslav Vondřička a Hana Znamenáčková vzpomínali na zápasy. „Potěšilo mě, že se jim také proti nám těžko hrálo, protože jsme výborně bránili. Hana také připomněla, že jsme s tatínkem byli při zápasech na sebe tvrdí. Asi nelhala, říká stařecká paměť,“ dodal Miroslav Vondřička s milým úsměvem na tváři.