Mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře přineslo českým barvám dvě medaile a nezapomenutelné okamžiky. Zdeněk Štybar se rozloučil s kariérou, zatímco mladí talenti naznačili světlou budoucnost českého cyklokrosu. Organizace na vysoké úrovni a prezidentská návštěva dodaly šampionátu na prestiži.

Zdeněk Štybar ukončil na MS v Táboře profesionální kariéru. Jeho rodiče pověsil kolo symbolicky na hřebík | Video: Deník/ Kamil Jáša

75. mistrovství světa v cyklokrosu skončilo. Český tým vybojoval dvě medaile. Prezident organizačního výboru Petr Balogh má za sebou dvouleté maximální pracovní úsilí. Na šampionát se bude dlouho vzpomínat.

Kariéru na MS ukončil Zdeněk Štybar. Třikrát vyhrál mistrovství světa v kategorii Elite. V Táboře pověsil kolo na hřebík. "Zdeněk Štybar je obrovská osobnost. Ohromně si ho vážím. Za jeho přístup ke sportu, za jeho přístup k životu obecně," uvedl Balogh na adresu nejlepšího českého cyklisty uplynulých let, který kromě úžasných úspěchů v cyklokrosu vyhrál třeba i etapu na slavné Tour de France.

Balohg se nikdy netají vysokým nároky. Na sebe. Na spolupracovníky. Na kolegy pořadatele. Na trenéry, ale i na závodníky. "Už v pátek jsem čekal, že pojedeme o medaile," rekapituluje lehce zklamným hlasem. "Bohužel, závod smíšených štafet nevyšel úplně podle našich představ." Kořením jsou medaile. "Medaile jsou emoce. Ty potřebuje každý sport. Náš samozřejmě taky." Medailový sen a úspěch Baloghovi splnili dva čeští reprezentanti. Kristýna Zemanová a Kryštof Bažant. Oba jeli takticky úžasně. Nepřepálili začátek, i když frenetická atmosféra domácího MS k tomu sváděla. Kristýna Zemanová dostala v cíli stříbrnou medaili a od novinářů čokoládu. Za co? Za skvělý zážitek. "Zapadnout by neměla ani další umístění," říká první muž českého cyklokrosu. Na mysli má především závod juniorek. Cyklokrosařka Kateřina Douděrová obsadila na mistrovství světa v Táboře páté místo. Amálie Gottwaldová byla devátá. "Douděrová dlouho jela dokonce o první čtyřku, to jsou výsledky, které jsou pro český cyklokros příslibem do budoucna."

Organizačně klaplo v Táboře všechno na jedničku. Na jedničku podtrženou. To ale není žádné překvapení. Obětaví pořadatelé v čele se srdcařem Petrem Baloghem přesně vědí, co kdy a jak se má udělat. Šampionát se konal v Táboře počtvrté a možná byl úplně nejlepších ze všech předešlých. Jaký byl finální počet diváků? Těžko se odhaduje. Během tří dnů se v areálu vystřídaly tisíce. Spíš desetitisíce. Fanoušci byli z ČR, z Evropy, Kanady, Austrálie…

Nejcennější tituly si odvezli Nizozemci. Mathieu van der Poel a van Empelová. V závodě žen v jednu chvíli byl v čele vláček sedmi oranžových závodnic. "Kdo sleduje výsledky Světového poháru, nemůže nic jiného očekávat. Nizozemky jezdí skvěle. Je až neuvěřitelné, že každý rok dokážou vygenerovat tolik nových talentů."

Balogh zmínil i jméno Jihočešky, dvojnásobné medailistky z MS Kateřiny Nash, která pracuje ve vysoké funkci v UCI. "Byla tady na mistrovství světa, viděl tu těžkou rozbahněnou trať, podle mě, kdyby startovala, tak bude z českých reprezentantek nejlepší." Vidět byl i další Jihočech. Dokonce Táborák. Michael Boroš. V kategorii Elite vybojoval senzačně skvělé sedmé místo!

V areálu došlo také na nebývalou věc. Na setkání dvou prezidentů. Prezident organizačního výboru MS Petr Balogh přivítal prezidenta České republiky Petra Pavla. "Jsem opravdu nesmírně rád, že přijal pozvání. Bylo to plus celého mistrovství světa," hodnotí Balogh. Prezident ČR byl okouzlený atmosférou. "Na vlastní oči jsem viděl, jak vystupoval z auta, lidi se tu na něj vrhli, má velikou popularitu, pro nás je jeho návštěva veliké organizační plus." Petr Pavel ocenil tvrdou práci cyklokrosařů a v rozhovoru pro ČT vyzdvihl osobnost Zdeňka Štybara. Ten uchvátil české i zahraniční fanoušky. Na jeho poslední okruh se bude dlouho, dlouho vzpomínat. Každý si s ním chtěl plácnout, každý mu chtěl poděkovat za skvělou kariéru. I Petr Balogh: "Zdeněk Štybar je profesionál. Po pátečních smíšených štafetách si odpočinul, připravil se na nedělní závod, jak nejlépe uměl. Nechtěl se loučit špatným výkonem. Moje zkušenosti se Zdeňkem jsou jen ty nejlepší. On je výborný závodník. Fantastický. K tomu je skvělý člověk. Vždy byla a bude radost s ním spolupracovat." Štybar splnil, co před závodem říkal. V polovině trati se posunoval v pořadí nahoru. Prokázal, že má srdce závodníka. Poslední okruh na prázdné galusce objel už jen jako hrdina. Balogh byl společně s tisícovkami fanoušků i na závěrečném loučení. Štybar přizval na podium maminku, tatínka, společně pověsili kolo na hřebík. Petr Balogh prožil dojemnou chvíli pár metrů od podia. Zásadní krok Štybarovi nerozmlouval: "Ne. Určitě ne. Člověk by měl umět odejít v pravou chvíli. Tábor mu v roce 2010 otevřel dveře do světa, v roce 2024 to tady prostě všechno skončilo. Je to ucelený kruh."