"Jsem samozřejmě rád, že jsem se dostal až do finále, ale zase mě mrzí, že to už se mi vyhrát nepodařilo," říká sympatický mladík ke 2. místu.

Proč a kdy jste začínal s badmintonem?

Začal jsem když mi bylo sedm let, o badmintonu mi řekli rodiče. Na nějaký kroužek jsem chtěl chodit, takže jsem to zkusil a nakonec jsem u toho zůstal.

Máte svůj konkrétní badmintonový vzor?

Konkrétní vzor asi nemám, ale líbí se mi, jak hraje Viktor Axelsen.

Proč právě on?

Je to jeden z nejlepších hráčů světa, takže sledování jeho zápasů určitě nezklame nikoho.

Co dál plánujete pro tuto sezonu?

Budu hrát extraligu za náš klub SK Badminton Český Krumlov, na to se hodně těším a jsem svým způsobem vděčný lidem v klubu. Jsem moc rád, že mi dal náš trenér Radek Votava tuto příležitost a nesháněl nějakého osvědčeného zahraničního hráče. Zápasy to budou těžké, protože budu hrát proti nejlepším hráčům z České republiky a také proti zahraničním hráčům.

Patrik Fuciman hraje skvěleZdroj: Deník/ SKB Český Krumlov

A kromě extraligy?

Chci jezdit na turnaje kategorie U17, U19 a dospělých. V kategorii U17 chci objíždět spíše větší turnaje v České republice, totéž v kategorii U19, také bych se chtěl zúčastnit nějakých mezinárodních turnajů.

Máte i dlouhodobý plán, nebo spíš spoprtovní sen?

V plánu mám začít víc objíždět turnaje starší kategorie, abych nasbíral více bodů do žebříčku, a také se začít účastnit mezinárodních turnajů, abych nasbíral nějaké body i na těchto turnajích. Budu dělat maximum proto, abych se dostal do juniorské reprezentace a mohl se ucházet o místa v týmu České republiky na mistrovství Evropy juniorů, třeba i mistrovství světa . Také chci vybojovat v horizontu dvou až tří let juniorský titul ve dvouhře.

Kolikrát v týdnu trénujete, co vás na tréninku baví a co ne?

V týdnu mám normálně pět tréninků, ale celkem často se to mění i podle toho, zda je turnaj, nebo není. Na tréninku mě asi nejvíc baví tréninkové zápasy. Co mě už tolik nebaví, jsou nějaká cvičení bez míče.

Jaká?

Například vybíhání kurtu. Ale vím, že každé cvičení je důležité. Jsem rád, že mě trenér přibral už do top skupiny klubu a mohu trénovat s Mirkem Janáčkem, Tomášem Švejdou, Luckou Černou a dalšími. Také pracuju na tom, abych začal využívat individuální studijní plán, který mám, a postupně začal mít dvoufázové tréninky. Bez nich asi těchto cílů nedosáhnu.

Popsal byste, co vám na kurtu jde a na čem potřebujete nejvíc pracovat?

V posledním roce jsem se zlepšil v obraně, určitě toho vyberu víc než předtím, ale samozřejmě tam jsou rezervy. Pracovat potřebuju na tom, abych k úderům chodil více s raketou nahoře, a abych u vyšších úderů na síti raketu více přetáčel na bekhend. Musím také více vnímat řešení různých herních situací. Pomalu vnímám, že se v tom zlepšuju, ale je přede mnou ještě hodně práce.