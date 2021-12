Po návratu z Ruska volejbalisté Jihostroje zápas s Libercem zvládli. Ale nebylo to vůbec jednoduché. Dukla hrála výborně. "Liberečtí mají nového trenéra, to je vždy nový impulz," zmínil kouč Č. Budějovic René Dvořák příchod Petra Broma na severočeskou lavičku.

Liberec nehrál špatně, ale prohrál.

Jihostroj naopak nepředvedl svůj nejlepší výkon, přesto zvítězil.

A co říkali přímí aktéři utkání, které Jihostroj posunulo do čela tabulky?

České Budějovice přetlačily Liberec. Jihostroj je zase první v tabulce

René Dvořák, trenér, České Budějovice: „Zápas byl dramatický. Bylo to tím, že Liberec hrál dobře, odvážně, neměl co ztratit, výborně přihrával. Je vidět, že se bude zvedat. My jsme hosty tolik netrápili servisem. Je mi líto, že jsem v utkání musel střídat základní sestavu, ale to bylo vynucené střídání. Ti, co tam přišli, se chytli a zvládli to. “

Petr Brom, trenér, Liberec: „Bylo to vcelku vyrovnané. Dodržujeme to, co si řekneme, kluci se snaží. Bojujeme jako mančaft, určitě se budeme zlepšovat. Rozdíl byl hlavně ve chvíli, kdy jsme nedokázali třeba dvakrát za sebou uhrát ztrátu, tam nám domácí utekli.“

Casey Schouten, univerzál České Budějovice: „Museli jsme se vyrovnat s únavou po cestě z Kemerova, přeci jen to asi poznamenalo začátek. Pak jsme se chytli a hlavní je, že jsme si připsali všechny body.“

Po zápase při oslavě vítězství připravil masér Jihostroje Filip Hoch zajímavý rituál, sfoukl svíčky a hráči se na palubovku pskládali jako domino. Jihostroj sfoukl sopupeře, masér svíčky a tým je zase v čele tabulky.