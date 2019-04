„Pro závodníky první výkonnostní třídy to je nádherná soutěž se skvělou atmosférou a očekáváním jaké budou nové sestavy,“ popisuje trenérka a ředitelka jihočeského klubu Romana Beranová. „Nejvíce se čekalo na kategorii žen, úřadující mistryně světa ukázala, co umí, doplňuje.

„My byly s trenérkami a závodnicemi plné očekávání a napětí u jedné z nejprestižnějších kategorií,“ připomíná soutěž juniorek 14 – 16 let ženy I. VT. Poprvé se představily Karolína Beranová a Barbora Kuželová.

Obě se probojovaly do nejlepší juniorské finálové šestky. „Barbora postupovala do finále ze třetího místa, skončila čtvrtá, vzhledem k tomu, že bojují s o tři roky staršími a zkušenějšími soupeřkami, je to vynikající výslede.“ Karolína Beranová, která postupovala z osmého místa, se ve finále dokázala zlepšit o dvě příčky. „Pevné nervy, přirozenost a technická zdatnost, úžasné choreografie trenérky Kláry Klepalové, které oběma sedí. Nejlepší česká juniorská šestka a v ní dvě Jihočešky, to je super,“ chválí ředitelka Sport klubu Romany Beranové. Závodnice zároveň bojují o nominaci na ME, které se uskuteční v květnu v polském Krakově. „Hodnotí se tři závody, ve hře je také mistrovství světa, které se bude konat v říjnu v nizozemském Leidenu,“ dodala Beranová.

V kategorii žen 11-13 let I. VT byla Viktorie Bláhová 17.