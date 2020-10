Zkušení pořadatelé šampionát perfektně nachystali v bezbariérové sportovní hale 1.Centra zdravotně postižených Jihočeského kraje. „Dodržovali jsme nařízená hygienická opatření,“ popisuje ředitel 1. CZP Jč Jiří Smékal akci, která se konala pod záštitou předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky.

„Každý účastník dodržoval pokyny,“ vrací se k aktualitám, které současný svět sportu provázejí. Připravena byla dezinfekce rukou, siláci dodržovali dvoumetrové rozestupy. „Měli svá určená místa k sezení, roušky byly u všech přítomných v hale samozřejmostí.“

Počet osob v hale byl 50 osob (bez pořadatelů).

Podle očekávání zvítězila domácí sportovní hvězda.

Martin Biháry.

Silák se zrakovým postižením vyhrál ve váhové kategorii do 90 kg skvělým výkonem 165 kg. „Potvrdil, že patří mezi světovou špičku.“ Druhý skončil Michal Rokůsek (100 kg ve váhové kategorii do 100 kg), třetí příčku ve vyrovnané a prestižní soutěži obsadil Josef Camfrla. „Ten závodí ve váhové kategorii do 82,5 kg, když se mu podařilo zvednout činku o váze 72,5 kg.“ Sportovci soutěžili podle pravidel IBSA. Všichni jmenovaní jsou z TJ 1.CZP JČ.

V kategorii tělesně postižených se ujal vedení Lukáš Šimánek ve váhové kategorii do 97 kg výkonem 165 kg, druhý byl Karel Schoř ve váhové kategorii do 80 kg. „Pokořil činku o váze 132,5 kg.“

Martin Tomka předvedl pěkný výkon 85 kg ve váhové kategorii do 72 kg (všichni z TJ 1.CZP JČ). „Vzpěrači v této kategorii provádí výtlak činky na lavici s nataženýma nohama,“ popisuje Smékal jasně daná pravidla IPC.

„Velký zájem je ze strany sportovců s kvadruplegií a s kombinovaným handicapem, kteří soutěží na přístroji multipress, který jim dovoluje souměrně zvednout osu činky, i když má jednu končetinu slabší,“ vrací se ředitel závodu k disciplíně, která ale není paralympijským sportem. „Překvapením byl Jiří Šulc z Pelhřimova,“ pochválil Smékal sportovce, který zaujal výkonem 60 kg ve váhové kategorii do 65 kg. Druhý byl Radek Benýšek do 97 kg výtlakem činky 80 kg (TJ 1.CZP JČ), třetí místo vybojoval ve váh kat. do 49 kg výkonem 42,5 kg Kristián Kobiela z SK Kociánka Brno.

Mezi vzpěrači s intelektuálním postižením exceloval Štěpán Chonka ve váze do 107 kg výkonem 70 kg, za ním byl Zdeněk Pletzer ve váze do 107 kg, když pokořil činku o váze 65 kg. Na třetím místě zůstal Martin Palas výkonem 35 kg ve váhové kategorii 35 kg (všichni z TJ 1.CZP JČ).

„Tato kategorie soutěží podle speciálních pravidel od hrudníku směrem nahoru. Osa činky leží na bezpečnostních zarážkách v úrovni hrudníku. Používají širokou lavici jako u parapowerliftingu s nataženýma nohama. Toleruje se pohyb vychýlení činky do stran.“

Všichni účastníci prožili nádhernou sportovní atmosféru v přátelském setkání s dalšími vzpěrači různých typů handicapu. „Navzájem si fandili. Obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny, máme radost i z toho, že záznam bude možné shlédnout na ČT v Paralympijském magazínu.“