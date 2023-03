Uspořádat závod v silniční cyklistice není žádná legrace. Připravit silniční etapový závod, je práce na mnoho měsíců. Devatenáctého květa začne na jihu Čech RBB Tour. Sedmého září odstartuje v Třeboni už 10. ročník závodu Okolo jižních Čech.

Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec v roce 2023 uspořádá také tříetapový závod, který se tradičně jezdí pod názvem RBB Tour. Ten se pojede 19.- 21. května, bude to zároveň 24. ročník memoriálu Jiřího Hudínka.

Skladby etap:

1. etapa 19.5. Strmilov

2. etapa 20.5. Popelín

3. etapa 21.5. Český Rudolec

"Původním záměrem bylo před lety vzpomenout významným národním cyklistickým závodem na tragicky zemřelého člena klubu Jiřího Hudínka," vysvětluje ředitel závodu a klubu RBB Invest Jindřichův Hradec Jan Hájek. "Tato myšlenka se nám už několik let daří naplňovat, v posledních sedmi letech pořádáme závod pod názvem RBB Tour," upřesnil. Sportovní úroveň je rok od roku kvalitnější, na start přijíždějí pravidelně závodníci z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, ale i z Dánska a Nizozemska. "Při sobotní druhé etapě v Popelíně budeme tradičně pořádat dětský závod pro děvčata a chlapce ve věkových kategoriích 6 - 8 let a 9 - 11 let."

Cyklistickou perlou Jihočeského kraje je v silniční cyklistice už celou dekádu mezinárodní závod Okolo jižních Čech. "Plánujeme na září už desátý ročník," potvrzuje Jan Hájek, ředitel etapového závodu Okolo jižních Čech - Světového poháru UCI v silniční cyklistice.

Termín je jasně daný: 7.- 10. září 2023. "V zemích okolo nás se cyklistikou na takovéto úrovni propagují regiony a města, kde se mezinárodní peloton pohybuje i my se o to s plnou vážností snažíme."

Centrem závodu bude tradičně Jindřichův Hradec, který ,,pojme" na týden více jak 350 zahraničních účastníků (150 závodníků, 100 osob technický doprovod - trenéři, maséři, mechanici, 100 osob pořadatelé a rozhodčí). Jeden z nejtalentovanějších jihočeských cyklistů poslední let Petr Klabouch (ATT Investments Pro Cycling Team) říká: "Závod Okolo jižních Čech je mezi závodníky velmi oblíbený," uvažuje 181 cm vysoký technicky perfektně vybavený cyklista. Klabouch se dokázal prosadit na mezinárodní scéně, probojoval se na stupně vítězů v polském i v rakouském poháru. "Každoročně se závodu Okolo jižních Čech účastní mnoho zahraničních týmů, kteří mají prostředí jižních Čech rádi a rádi se sem vracejí." Klabouch, cyklista s velmi rychlou koncovkou, ještě dodává: "Je to také jeden z mála závodů v celém Česku, který je zařazen do kategorie UCI. Díky tomu je to skvělá sance pro závodníky, abychom poměřili síly s kvalitní zahraniční konkurencí, abychom zabojovali o body do UCI žebříčku a samozřejmě závod libuje i dobrou podívanou pro fanoušky, kteří se mohou přijet podívat na jeden z nejlépe obsazených závodu v Česku."

Šéf významné české stáje ATT Investments Radim Kijevský považuje závod Okolo Jižních Čech za jeden ze dvou nejlepších závodů v České republice. "Láká jak fanoušky tak české i zahraniční profesionální cyklistické týmy. Tento závod je zajímavý co se týče propagace pro tento kraj a je nedílnou součástí kvalitního mezinárodní závodního kalendáře UCI."

V průběhu let prošlo pelotonem závodu Okolo jižních Čech několik výrazných sportovních osobností, které se následně uplatnily v nejvyšších patrech mezinárodní cyklistiky a dnes jezdí nejvýznamnější závody: Tour de France, Giro ďItalia… Fanoušci dobře znají jejich jména: Josef Černý, Jan Polanc, Emanuel Buchmann, Janick Stilme, Arno de Lie…

"Pro letošní rok máme v plánu zavést peloton opět po letech na Šumavu, pouze tam můžeme na území jižních Čech zařadit do itineráře etap stoupání delší než tři kilometry, kde je předpoklad, že by se vítězem mohl stát opravdu nejsilnější jezdec. Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy vítězili za vydatné podpory svých týmů jezdci spíše sprinterského zaměření," nabízí Jan Hájek odborný pohled. Starty a cíle etap jsou v zúčastněných městech situovány do center měst, kde probíhá bohatý kulturní program pro diváky. Během závěrečné 4. etapy v Jindřichově Hradci proběhne ještě před příjezdem hlavního pelotonu - cyklistický závod pro děti a hendikepované.

Etapy:

1. čtvrtek 7.9. Třeboň - Milevsko

2. pátek 8.9. České Velenice - Studená

3. sobota 9.9. Český Krumlov - Javorník (Šumava)

4. neděle 10.9. České Budějovice - Jindřichův Hradec