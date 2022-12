Přitom už v předchozím závodě sahal po triumfu, technické problémy ho ale posunuly "až" na druhou pozici. V Kolíně už mu nic nezabránilo ve vítězství. "Když jsem byl vyřazený z bojů o vítězství, tak mě to hodně mrzelo, ale jsem rád, že jsem si v Kolíně spravil chuť." Aby ne. Toi Toi Cup je prestižní cyklokrosový seriál, kterého se zúčastňují domácí i zahraniční závodníci. V Kolíně Vaníček porazil Poláka Konwu. "Závod byl hodně těžký," vrací se jezdec klubu ČEZ CT Tábor k vítěznému souboji na trati. "Bylo tam hodně rovinek, hodně bahna, hodně do tahu," popisuje fyzicky náročnou trať. "V jedné těžké pasáži jsem zjistil, že mám na Konwu asi deset metrů náskok, tak jsem za to vzal, doufal jsem, že to vydrží. Vydrželo," culil se nejrychlejší muž závodu v Kolíně a později i nejúspěšnější cyklokrosař celkového pořadí Toi Toi Cupu.

Aby cyklokrosař vyhrál závod, musí se sejít několik faktorů. Pohoda. Fyzická i psychická. Kvalitní trénink. Zdraví. A také mu trať musí sednout. "Ta kolínská mi sedí," potvrzuje Šimon Vaníček. "Cítil jsem se dobře, nohy mi jely dobře, rozhodující bylo, že jsem nedělal chyby," zmínil Vaníček velmi důležitou okolnost. Cyklokrosaři musí být v terénu koncentrovaní na každý metr. Na každé šlápnutí. Omyly se neodpouštějí, chyby soupeři tvrdě trestají. Vaníček v Kolíně žádnou velkou neudělal, proto vyhrál. "Podařilo se mi to," přikyvoval. Po vítězství v Kolíně mluvil Jihočech o sezoně, kterou označil za dobrou. "Trochu nahoru dolu, občas se mi nedařilo, jak bych chtěl, mám problémy se zády, to mě často limituje." Znají to asi všichni sportovci. Pokud neslouží zdraví, nedostavuje se radost ze sportu, nepřicházejí ani výsledky. "Oproti loňskému roku ale cítím zlepšení."

Výhra v Českém poháru by Šimonovi mohla dodat potřebné sebevědomí i pro závody v zahraničí. "Venku se mi pořád nedaří, proto si nemyslím, že by tato sezona byla nějak zlomová, tak bych ji asi úplně nepojmenoval," odpovídal po vítězství na kolínské trati. "Myslím, že bych měl na lepší výsledek, ale pak přijde chyba, pád, nebo se stane něco jiného. Sezona nekončí, doufám, že se mi i za hranicemi podaří vybojovat nějaký pěkný výsledek." Zdálo by se, že doma a venku nemůže být rozdíl. Kdo ale někdy seděl na kole v cyklokrosovém závodě, dobře ví, že změna je za hranicemi obrovská. "Je to o hlavě, ty závody tam jsou jiné. Startujete tam zezadu, místo toho, aby nás pět jezdilo vepředu, jako tady, tak tam je takových lidí čtyřicet. Je to mnohem těžší."

Vrcholem domácí sezony bude mistrovství České republiky. Pojede se 15.1. v Mladé Boleslavi. "Chtěl bych medaili, nejlépe bojovat o vítězství, ale Michael Boroš má velmi dobrou sezonu, on je hlavní favorit," myslí si táborský Šimon Vaníček. "Pak se uvidí, jestli se nominuju na mistrovství světa." A pokud se to povede, popere se závodník ČEZ CT Tábor se světovou konkurencí o co nejlepší umístění.