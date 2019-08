"Nejprve se závodilo ve sprintu, který se odehrál na nejnáročnější pasáži řeky Vrbas," popisuje Lukáš Novosad. Přibližně minutový sprint ověřil zdatnosti sportovců a určil pořadí startovní listiny na následující dny, respektivě na dlouhý sjezd. Ten se odehrával na šesti kilometrové trati, jež obsahovala technické a náročné pasáže, ale i klidné a mělčinaté roviny.

Krumlovská závodnice Kristina Novosadová se letos poprvé probojovala do českého týmu a velice zdárně reprezentovala ČR.

V individuálním závodě ve sprintu skončila sedmá. V závodě týmu vybojovala s juniorským družstvem děvčat titul vicemistryň světa. Dlouhý sjezd jí sedl ještě více a mezi nabitou konkurencí vybojovala páté místo. Do závodu hlídek nastupovala děvčata po vydařenném sprintu s vyššími ambicemi. "Jedna reprezentantka bohužel chybovala a holky si dojely pro nepopulární čtvrté místo."

Další závodníci byla Tereza Kratochvílová. Opět dívka z juniorských řad a také benjamínek v týmu. "Terka, která se naopak soustředí pouze na kategorii C1, velice překvapila svými výsledky." Ve sprintu brala čtvrté místo a nechybělo ji mnoho na medaili. V dlouhém sjezdu se propadla o jednu příčku a skončila na pátém místě.

Jediná českoskrumlovská závodnice Karolína Paloudová, přivezla z tohoto šampionátu individuální medaili. Své ambice směřovala spíše k dlouhému sjezdu a ve výsledku to bylo jednoznačně zřejmé. Ve sprintu skončila na sedmém místě a ani se nenominovala do závodu týmu. V dlouhém sjezdu skončila ve svém individuálním závodě na druhém místě. Následující den předvedla svůj výkon znovu v závodě družstev, kdy si s týmem děvčat dojely pro titul mistryň světa.

“S výsledky jsem určitě spokojena. Prvním rokem nejsem juniorka a reprezentaci do dvaceti tří let jsem si vyjela pouze na singlkanoii. Dosud jsem byla zvyklá především na kajak, ale svůj trénink jsem uzpůsobila přípravě na tento šampionát. Do dlouhého sjezdu jsem vložila vše, co ve mně bylo. Chtěla jsem být se závodem co nejvíce spokojena a přesně to se mi splnilo. Dojela jsem si pro druhé místo a následující den jsem vše podtrhla vítězstvím v závodě družstev. Jsem neuvěřitelně pyšná na celý český tým, který si z mistrovství odváží neuvěřitelných šestatřicet medailí. Opět jsme ukázali absolutní dominanci ve světě a obrovskou sílu českých národních barev,” komentovala Karolína Paloudová.

Jediný hoch z Č. Krumlova Vojtěch Skořepa v individuálních závodech bral dvě devátá místa. "Úspěch mu přinesl spíše závod družstev, jelikož s týmem vybojovali druhé místo ve sprintu, i v dlouhém sjezdu," hodnotil Lukáš Novosad.

Z pohledu celého českého týmu to byl jeden z nejúspěšnějších mezinárodních závodů za posledních několik let. Česká republika opět dominuje ve světě. "A naši českokrumlovští reprezentanti jsou toho všeho součástí," dodal Novosad.