Byl to zážitek. Vítěz absolutního pořadí zdvihl nad hlavu činku o váze 305 kilogramu. Mistrovství České republiky v benchpressu nabídlo jedinečné okamžiky. Atmosféru vydařeného závodu, který se konal v prostorách 1. Centra zdravotně postižených Jihočeského kraje, si můžete vychutnat na vidu u tohoto článku.

Mistrovství České republiky v benchpressu v Českých Budějovicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jiří Smékal poskytl halu, Milan Špingl se chopil ředitelské taktovky. 31. mistrovství České republiky v benchpressu proběhlo ve speciální hale v Lannově loděnici v Českých Budějovicích. Podařilo se skvěle propojit svět zdravých a sportovců s handicapem. "Tak to má být," přikyvoval spokojeně ředitel 1. Centra zdravotně postižených Jihočeského kraje Jiří Smékal, který vybudoval pro siláky zázemí. "Svaz silového trojboje nás vezme do svých striktur stejně, jako to už udělal třeba svaz veslařů," nabídl porovnání.

Ředitel soutěže Milan Špingl doplnil: "Za zajištění podmínek musím Jiřímu Smékalovi hodně poděkovat," poslal vzkaz a pokračoval: "Jsem rád, že jsme se dokázali domluvit. Umožnil nám mistrovství České republiky pořádat právě tady."

Výkonů by stálo za zmínku spousty. "Benchpress vyžaduje sílu, morálku, odříkání, úpravu jídelníčku, je to strašně náročný sport," říká Smékal, který obdivoval kilogramy, která siláci dokázali zdvihnout.

MČR proběhlo z pověření Českého svazu silového trojboje, oddíl Powerlifting school, který má základnu v Jindřichově Hradci, se skvěle zhostil organizačních povinností. Celkové pořadí v kategorii mužů vyhrál Milan Selinger z Powerlifting Jihlava. Jeho výkon 305 kg je skutečně až ohromující. V ženách absolutní pořadí ovládla Adriana Holubová z SK Zlobr Sedlčany. A dvě jména z výsledkové listiny sportovců s handicapem. Mistr světa a světový rekordman Martin Biháry byl nejlepší výkonem 180 kg a Lucie Schánilová Vrťová, která byla na MS zrakově postižených 2., vyhrála v Č. Budějovicích výkonem 60 kilogramů. "Ona šedesát kilo váží, je to skvělá bojovnice," chválil Jiří Smékal.