Michal Rada (Sokol ČB, trenér Jiří Couf), v sobotu mistrem v překážkách a bronzovým v dálce, v neděli vyhrál výšku se 194 cm, které skočil na první pokus. Do té doby prohrával s Jiráskem, který měl lepší zápis, ale rozhodující metu nezdolal.

Adéla Holubová (Sokol, trenér Petr Bahenský) zvítězila na 800 m v rekordu mistrovství 2:10,43 (mezičasy 32,51 - 66,51 - 1:40,19) s náskokem tří sekund.

Tomáš Jelínek (Sokol, trenér Couf) vybojoval juniorský titul ve výšce v dramatickém boji - 199 a rozhodujících 201 zdolával na třetí pokusy, zatím co konkurent Tomášek neskočil až poslední navýšení…

Lurdes Gloria Manuel (VS) excelovala na 400 m jako jediná 18letá juniorka rekordem mítinku 53,71 (mezičas 24,62) - je to druhý juniorský čas v ČR všech dob, o 37 setin lepší než dokázala Hejnová! Přispěla výrazně také k bronzu VS Tábor na 4x200 m, kde ji doprovodily sestry Marušovy a Cílková k času 1:41,54, novému krajskému rekordu žen, který dosud patřil Kelymanové, Dubské, Smržové a Vaňkové s výkonem 1:41,66 z roku 1997. Těsnost doběhu této štafety ukazuje cílová kamera ČAS.

Dorostenec Filip Toul ze Čtyř Dvorů (16) zvítězil na 1500 m za 4:09,23.

Juniorská koulařka Žaneta Pivcová (JH) byla druhá v osobním rekordu 12,77, kterým je druhá v tabulce jihočeských žen všech dob.

Z dalších nejhodnotnějších výkonů zaslouží zmínit 5. místo juniora Petra Svobody (VS) v tyči výkonem 472 a osobní rekordy na 200 m Niny Radové (Sok) 25,79 a Martina Duška (VS) 23,18.