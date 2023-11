Nováček nejvyšší basketbalové soutěže hraje výborně. Dokázal zaskočit i největší favority, zaslouženě vyhrál těžké zápasy. A písecké koncovky? Nádhera. Basketbalem žije celé město.

Trenér Čech sází na odchovance. Na hráče, kteří mají s Jihočeským regionem prožitou zkušenost. O to je pohled do tabulky cennější. Písek je na šestém místě. "Já si taky tu sezonu neskutečně užívám," vyprávěl Marin Svoboda. Po vítězných zápasech diváci v hale šílí, po prohře nadšeně aplaudují. "Je neskutečné, jak na nás lidi chodí," rozhlížel se po zaplněné hale. "Je to něco neuvěřitelného, vyhráváme, je to nádhera."

Martin Svoboda patří k lídrům týmu. V posledním utkání v Brně: (25+8 doskoků, TH 13/9). "Asi je to až nad očekávání," potvrdil Jihočech, že úspěchy píseckého týmu v takové míře úplně v plánu nebyly. "Daří se," rozesmál se sympatický mladík. "Třeba s úřadujícím mistrem jsem nečekal, že vyhrajeme," připomíná senzační vítězství nad Opavou. "Totéž platí o venkovních zápasech v Kolíně a v Pardubicích."

Martin Svoboda má po ruce i recept, kterým se Písku daří překvapovat soupeře. "Lidi jezdí s námi. Cestují za námi přes celou republiku, nechceme prohrávat o třicet, třeba v Pardubicích už jsme prohrávali o šestnáct, vždycky se semkneme, zabereme, vychází to."

Písecký tým je primárně složený z odchovanců jihočeského basketbalu. "Máme tu výbornou partu, většina z nás se zná už hodně dlouhou dobu. Jsme tu už od juniorů." Ambice Písku narůstají. Chuť po výhrách je větší a větší. "Před sezonou jsme říkali, že se chceme udržet. To určitě platí. Teď ale vidíme, že bychom se mohli umístit i výš. Míříme na A2," říká mladý talentovaný basketbalista, který vyrůstal na českobudějovickém sídlišti Vltava. "Začínal jsem na SKP s fotbalem, mezi tím už brácha, který také nejdřív hrál fotbal, hrál basket, fotbal mě přestal bavit, vzhlížel jsem k bráchovi, začal jsem hrát jako on," popisuje Martin Svoboda velmi dobré rozhodnutí. "Byla to dobrá volba," rozesmál se při odpovědi.

V neděli od 17.00 přivítá Písek doma Brna. Můžete vzít jed na to, že v hale bude skvělá atmosféra.