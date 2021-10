Pro družstvo o šesti hráčích, z toho počtu může být jeden profesionál, má golfový klub Hluboká nad Vltavou jasný základ. Na místě profesionála se postupně vystřídali Jan Cafourek, Štěpán Daněk a Ladislav Ťupa. "Samozřejmě Honza, který je jedním z nejlepších profesionálů v České republice, byl nasazen až do finálových bojů a obstál s elegancí a samozřejmostí."

Oba dva další profesionálové byli též absolutně spolehliví. "Na tomto postu náš tým opravdu nemá slabinu." Dále má tým ve svých řadách velmi spolehlivé a zodpovědné „tahouny“. "Jsou to Vláďa Škoda, Jirka Lála, Míra Novotný a úspěšně je doplnil náš odchovanec mladý Tomáš Salčák."

Na posledním, ale stejně důležitém místě se vystřídali Tomáš Skála, Václav Fiala a Robin Vítů. "Těmto třem skvělým hráčům bych chtěl obzvláště poděkovat za jejich nasazení a za jejich trpělivost s kapitánem mužstva," usmívá se spokojený Josef Černý.

Do boje o postup se družstvo z Hluboké zapojilo na prvním turnaji – dvou kolech na rány v Benátkách nad Jizerou. "Po těchto dvou úspěšných kolech nás dělilo od druhého mužstva propastných čtyřiačtyřicet ran, takže do druhého turnaje, shodou okolností hraného u nás na Hluboké, jsme nastoupili velmi klidně a uhráli vítězně i třetí kolo na rány a tím jsme postupovali do play off z jasného prvního místa."

Velmi vydařené turnaje pod hlubockým zámkemZdroj: Deník/ GKHNV

V prvním pole play off Jihočeši narazili na mužstvo Ringhoffer Golf Club, které vyřadili ze hry. "Ještě ve stejný den jsme stačili vyhrát i semifinále proti Českému golfovému klubu a tím jsme postoupili do finálového boje proti týmu Staré Boleslavi. Tento zápas byl velmi vyrovnaný a vyhráli jsme ho až na 15. jamce."

Pro sezonu 2022 by bylo optimální, aby družstvo ve stejném složení hrálo i trénovalo dál. "Je to družstvo, kde si hráči mezi sebou vyhoví a sednou si i typově navzájem, a to by měl být recept úspěchu v první lize. Samozřejmě za podpory a důvěry vedení klubu byly tréninkové podmínky optimální, což je hlavní předpoklad pro úspěch golfového týmu," zhodnotil úspěšné období kapitán týmu GKHNV Josef Černý,