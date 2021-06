Trenéři Sokola Zdeněk Josefus, Petr Baroch a Michal Kapr nachystali na první utkání jako startéra nejlepšího nadhazovače Extraligy Jana Nováka, na kterého se přijeli podívat i jeho rodiče a „Johny“ svůj fanklub opět nezklamal: První doběh dovolil Třebíčským až v šesté směně, připsal si páté vítězství, celkový počet strikeoutů navýšil na 74 a nasměroval svůj tým k zisku čtrnáctého bodu, který Sokolu zajistil účast v TOP 6. Proti němu stál na kopci Lukáš Smejkal, na kterého našli pálkaři Sokola recept už v první směně. Po odpalu Josefa Nováka stáhl první doběh Martin Mužík a v závěsu za ním zabodoval Vasil Zhupanin. Ve třetí směně pálil chytře Wesley Roemer a Martin Mužík na nic nečekal - 3:0. Pak přišla velká chvíle velezkušeného Martina Macháčka, který svých bezmála sto devadesát centimetrů a 115 kilo svalů opřel do rány, která skončila kdesi na hřišti pro beachvolejbal… Byl z toho jeho další parádní homerun, navíc za tři body a vedení 6:0. Ve čtvrté směně nabídl Vasil Zhupanin na pálce doběh Matějovi Vlachovi na 7:0 a teprve od šesté směny začala v útoku hrozit i Třebíč, hlavně když byli na pálce Braden Walsh, rychlonožka Patrik Kadrnožka či Lukáš Malý. Ale body začala sbírat spíše po náhodných chybách Sokola v poli. Proti obratu byl ale druhým homerunem zápasu Standa Hejný a další doběhy přidali Patrick Neubauer, Matěj Vlach a skóre uzavřel s chutí hrající Martin Mužík po pálce Jana Líkaře – 11:5.

Hlubočtí baseballisté v extralize hrají skvěleZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

Utkání trvalo kvůli dešťové přeháňce přes tři hodiny a druhý zápas proto začal se zpožděním. Na baseballu je ale krásné, že každý utkání je úplně jiné. A to druhé sobotní bylo. Na kopci startovali za Sokol Australan William Parsons, který skvěle odházel osm směn, a za Třebíč téměř dvoumetrový Kanaďan Ryan Johnson, který házel sedm směn, každý z nich ale trochu jinak. Zatímco Billy Parsons střídal své technické nadhozy, Ryan Johnson je „buchar“, který vystřeloval koule více než stočtyřicetikilometrovou rychlostí. Ve chvíli, kdy trefil nadhazovače Sokola Josefa Nováka, letěl míček rychlostí 146 kilometrů v hodině a byl to moment, kdy celá lavička Sokola vyběhla na hřiště, protože to bylo v krátkém okamžiku už potřetí, kdy Johnson zasáhl některého z pálkařů Sokola. Ale zpátky ke sportu: Byl to právě „Pepe“ Novák na pálce, který ve druhé směně nabídl první doběh velkému „zloději met“ Wesley Roemerovi. Bleskovou akci, která by ozdobila baseball na té nejvyšší úrovni, sehrál v polovině třetí směny Kamil Miranda. Na třetí metě vybral neuvěřitelně těžký míč, bleskově rozehrál tím nejchytřejším možným způsobem a během dvou sekund vyautoval se spoluhráči hned dva běžce Třebíče. V páté směně ukázal podobnou chytrost osmnáctiletý Petr Vojta, který pálil nechytatelně mezi

dva polaře a nabídl doběhy Wesleymu Roehmerovi a Martinu Klimovičovi. 3:0, ale Třebíč nutně potřebovala v boji o TOP 6 bodovat a zaútočila v sedmé směně Miroslavem Křivánkem. Ale závěr tradičně pohlídal na nadhozu Wesley Roehmer a utkání vítězně uzavřel, 3:2. „Je to paráda, byly to hrozně důležité výhry. Go Sokol!,“ zářil štěstím Standa Hejný, který se před rodinou v hledišti blýsknul výstavním homerunem.

„V sobotu jsme viděli rozdílná utkání. To první útočné, kde Johny Novák kontroloval vývoj, hráli jsme pestřeji na pálce a šli jsme si celkem jednoznačně za klíčovým bodem pro TOP 6. A to druhé, kde jsem předpokládal absolutně vyrovnaný průběh a bral bych i výhru jedna nula. Tady musím pochválit Billyho Parsonse, se kterým jsem byl vzhledem k jeho zdraví, které je důležitější než výsledek, domluvený na sto hodech a který dal nakonec skvěle osm směn. A u soupeře musím ocenit impozantní rychlost nadhozu Ryana Johnsona, který umí využít svoje fyzické předpoklady, má skoro dva metry, dlouhé ruce, a bylo jasné, že proti Třebíči s Johnsonem na kopci bude rozhodovat třeba jen jeden doběh. A jako nádherný baseballový moment musím vyzdvihnout zásah Kamila Mirandy v poli. To, jak intuitivně reagoval a jak bleskově jsme obranu zahráli, tomu se v baseballu říká ninja akce a byla skutečně na úrovni Major Leguage. Kvůli takovým momentům milujeme baseball,“ chválil trenér Sokola Zdeněk Josefus.

Třetí utkání se hrálo v neděli v Třebíči. Ta už musela nutně bodovat, pokud se chtěla vyhnout baráži o udržení. Za hostující Sokol startoval jako nadhazovač James Boyce, za domácí Justin Revels. První čtyři směny to byl souboj nadhazovačů, kteří nepouštěli pálkaře soupeře k žádným větším akcím. Opravdu velká akce se ale povedla v páté směně hlubockému Martinu Mužíkovi, kterému celá série s Nuclears vyšla skvěle. Martinovi tenhle víkend sedl, byl aktivní na pálce, odchytal tři utkání za sebou a jako zadák podržel i Jimmyho Boyce, obětoval se za tým a jako třešničku na dortu si tenhle nesmírně platný hráč Sokola připsal svůj druhý letošní homerun za dva body a ránou až za plot rozhodl defenzivní souboj s Nuclears. Protože za Sokol osm směn bezchybně odházel James Boyce a devátou směnu pohlídal Vojta Vlach, Třebíč zvládla Miroslavem Křivánkem jednobodový kontr a i třetí utkání tak pro sebe uhlídala Hluboká. Celou sérii s Nuclears Třebíč vyhrála 3:0, připsala si tři body a v extraligové tabulce si s 16 body pojistila druhé místo za Arrows Ostrava a hlavně má jistotu top 6 a bojů o titul!

„Musím celý tým pochválit. Hráče, trenéry, starší kluky, kteří ty mladé učí za pochodu, realizační tým, protože myslím, že i pořadatelství zvládáme skvěle. Splnili jsme si cíl dostat se do TOP 6 a teď už všechno bude jakoby bonus navíc. Průběh základní části ukázal, že na extraligu máme, že můžeme hrát s těmi nejlepšími, ale přeci jen jsme nováček a uvažujeme realisticky. Ještě jednou díky a s radostí zvu diváky na nedělní utkání s Arrows Ostrava, které by mělo být tahákem Extraligy, protože se utká první s druhým. A pak už boje v TOP 6 o titul. A to jsme na Hluboké a vůbec v jihočeském baseballe ještě nikdy nezažili,“ raduje se s týmem předseda Sokola a dlouholetá opora týmu David Šťastný.

Sokol Hlubokou nyní čeká odložená dohrávka čtvrtého kola s Bleskem Jablonec. Hraje se ve středu 2. 6. od 14. hodin v Jablonci nad Nisou, Blesk je momentálně na devátém místě tabulky se 7 body a bude hrát v baráži o záchranu. Za sokol bude na nadhozu startovat Wesley Roehmer a utkání bude streamováno na kanálech pořádajícího týmu a samozřejmě na webu České baseballové asociace /tv.baseball.cz/. O víkendu pak jede Sokol do Ostravy na hřiště první celku Extraligy Arrows Ostrava, Ostravští se představí na Hluboké v neděli od 13.00.

Výsledky: Sokol Hluboká – Nuclears Třebíč 11:5 (Martin Macháček má druhý homerun a Stanislav Hejný), Sokol Hluboká – Nuclears Třebíč 3:2, Nuclears Třebíč – Sokol Hluboká 1:2.