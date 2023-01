Jihostroj České Budějovic podruhé v sezoně porazil lídra soutěže. Znovu to byl Liberec. "Možná máme na Duklu nějaký recept," usmíval se Oliver Sedláček, který první vzájemný duel promarodil. "Viděl jsem ho z postele,"říkal reprezentační blokař, který se po dlouhé pauze vrátil do základní sestavy. "Je dobře, že je zpátky, všechno leželo na Polákovi s Ondorvičem. Oliver měl velkou pauzu, to je znát, ale pomohl nám. Zaskočil za Ondroviče, který nebyl úplně zdravotně stoprocentně fit a ten nám zase pomohl v pátém setu." Zastupitelnost hráčů je ohromně důležitá. A Ondrovič byl nejlepším hráčem tie breaku. "Měl čtyř bloky, velká pomoc," přikyvoval trenér Zach.