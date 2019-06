V semifinále mistrovství republiky na 100 metrů volným způsobem zaplavala čas 54,30 sekundy, čímž překonala požadovaný výkon o osm setin. Přidala se tak ke znakařce Simoně Kubové a kraulaři Janu Mickovi, kteří se na OH v příštím roce kvalifikovali už dříve.

"Jsem hrozně nadšená. I za ten čas jsem hrozně ráda, je to hrozně nízkých 54. Není to teda můj osobní rekord, takže ani český rekord, ale nejsem tady vůbec vyladěná. Je to super, že se mi to podařilo zaplavat bez přípravy na tyhle závody," řekla v nahrávce pro média Seemanová, která za vlastním rekordem z loňské vítězné mládežnické olympiády zaostala o jedenáct setin.

Už při rozplavání cítila formu. "Jelo se mi hrozně dobře na pocit, cítila jsem výborně vodu. S trenérkou jsme říkaly, že by bylo super to zkusit naplno, i když je to jenom semifinále a jenom mistrovství republiky. Že za to nic nedáme, ty časy při tom rozplavání byly dobré," líčila svěřenkyně Petry Škábové.

Nevěřila, že stovka bude první disciplínou, na které olympijský limit splní. "Ještě bych se chtěla pokusit o limit na 200 kraul, tam bych se taky chtěla olympiády zúčastnit," řekla Seemanová. Na dvoustovce byla osmá na loňském mistrovství světa. Její český rekord má hodnotu 1:57,40, ostrý limit FINA je o dvanáct setin rychlejší.