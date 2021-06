„Kluci výborně pálili,“ přikyvoval po zápase nadšeně Jakub Hajný. „Jonáš výborně nadhazoval,“ pochválil svého bratrance, který vystřídal na postu nadhazovače Breníka. „Jarda Breník také házel dobře, ta změna byla předem domluvená,“ konstatoval český softbalový reprezentant.

Česká republika - Dánsko na ME v softbalu v LedenicíchZdroj: Deník/ Kamil JášaČeši z 1:5 otočili až na 6:5. „V jedné směně nám to vyšlo,“ radovali se hráči s českou vlaječkou na dresech. Radost domácích byla viditelná. „V průběhu zápasu jsme se povzbuzovali,“ popisoval Jakub Hajný atmosféru v dugoutu. Dánové ale začali výborně. Bratři Terkelsenové na nadhozu i na pálce řádili. Frederik i Waldemar. „Ve finále ale budou hrát jinak,“ poznamenal Jiří Korčák. „Jejich ústředním nadhazovačem je Kim Hansen,“ upozornil na Kima Lunderøda Hansena, který má na turnaji skvělá čísla na nadhozu a v posledním zápasem skupiny takticky odpočíval.

Taktika ale hrála velkou roli i z české strany. Trenér Jaroslav Korčák nevyslal do boje Michala Holobrádka. Je velká pravděpodobnost, že finále na nadhozu začne právě on. „Věříme, že nás za zlatem poženou diváci,“ zmínil trenér Korčák, že poprvé do hlediště mohou také fanoušci. A my chceme zlato,“ dodal Jakub Hajný. Finále začíná v sobotu v Ledenicích v 17.00.