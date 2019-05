Jeho 58,48 z Karlových Varů jsme zaznamenali včera, 10. června pak při veřejných závodech v Plzni přidal na 61,03 a je tak už čtvrtým mužem v jihočeské historii! Z 19letých byli dosud lepší jen Tomáš Mráček z Pacova v roce 1990 (68,74) a Martin Klíma ze Sokola ČB v roce 2001 (62,31), tedy výkony už pěkně „fousatými“… Loni měl Švarc při svých šesti startech v této disciplíně maximum 56,75 metru, naposledy hodil 28. září 52,89 a začala mu dlouhá halová přestávka, při které si letos v lednu alespoň zasprintoval (7,91 a 25,90). Do nového roku tedy vstupuje pěkně „nadržený“!

Šimon Řehula ze Sokola ČB na 800 m zůstal časem 1:58,96 jen šest setin sekundy za ručně změřeným osobním rekordem z loňska. Statisticky pak „omráčil“ 16letý dorostenec Sokola ČB Ivan Brejška časem 9:38,08 na 3000 m, což je proti loňsku zlepšení o 16 sekund.

A sezóna letí dál! Na Julisce při open-přeboru Prahy padly v podání mimo soutěž startujících Jihočechů v sobotu další výkony roku – na 400 m Jiří Polák (Sokol) 49,16, na 800 m Jakub Škrdleta (VS) 1:58,30, na 3000 m Roman Budil (Písek) 8:35,42! Jeho 17letý bratr Jakub si vytvořil osobní rekord na 800 m 2:06,94…

Mladí o tituly

V Táboře se konal krajský přebor žactva a přípravek. Z výkonů: 60 m Dominik Markvart (Ves.) 7,57, Lukáš Vacek (ČD) 7,75, Filip Svoboda (JH) 7,85, Julie Kovářová 8,23, Lurdes Gloria Manuelová 8,23, Kateřina Marušová (všechny VS) 8,37, 150 m Vacek 18,72, Nela Šteierová (Čéč) 20,127, Ema Šefránková (ČZ) 20,43, Barbora Hejnová (Sok) 20,57, 300 m Markvart 39,13, Ondřej Drnek (Čéč) 40,70, Tomáš Havelka (ČD) 42,33, Lia Vilhelmová (Čéč) 43,13, Šteierová 44,30, Zuzana Jíšová (VS) 44,57, 800 m Havelka 2:15,79, Jakub Janda (Sok) 2:22,08, Manuelová 2:29,31, Bára Kurzová (NV) 2:29,63, Hejnová 2:30,34, 1500 m Benedikt Pánek 5:11,90, Jakub Krejčí (oba Sok) 5:11,97, Matěj Moravec (JH) 5:12,33, Adéla Štefanová (Ves) 5:26,62, 100 přek. Petr Svoboda (VS) 14,76, Šimon Urbánek (NV) 16,07, Jan Sobotka (Ves) 17,22, Kovářová 15,77 (w), Markéta Lišková (Ves) 16,39, Agáta Kümmelová 16,43, Melanie Turková (obě VS) 16,46, 200 přek. Jakub Skuček (VS) 31,24, Pavel Poslušný (NV) 32,53, Urbánek 33,94, Jitka Maršálková 30,93, Lucie Králová (obě Sok) 31,50, Anna Borová (VS) 32,02, výška Urbánek 163, Petra Chalupová (Sok) 150, Kovářová 150, tyč Vojtěch Rodr 280, Simona Voráčková (NV) 200, dálka Petr Svoboda 583, Filip Svoboda (JH) 569, Vacek 558, Maršálková 515, Vilhelmová 510, Chalupová 507, koule Rodr 12,08, Pavel Tomášek (Čéč) 11,76, Poslušný 11,67, Žaneta Pivcová (JH) 9,92, disk Rodr 33,53, Poslušný 33,41, Adam Rataj (VS) 32,15, kladivo Jakub Smetana (VS) 32,28, Simona Kršíková (Čéč) 33,93, oštěp Jan Stejskal (ČD) 40,47, Libor Tupý (Be) 39,04, Ondřej Nový (Čéč) 38,51, Michaela Plešáková (VS) 33,32, Lišková 30,20.

Přípravky: 60 m Tobias Dvořák (Sok) 9,25, Jáchym Krešák (VS) 9,32, Tereza Kozáková (Pí) 8,96, Laura Voldřichová (Sok) 9,07, Stela Chválová (NV) 9,16, 150 m Dvořák 23,65, Tomáš Čoka (Čéč) 23,68, Martin Doubek (Pí) 23,78, Voldřichová 22,51, Tereza Šůnová (VS) 23,01, Markéta Vaňková (NV) 23,19, 600 m Čoka 1:52,96, Tomáš Nevěřil (VA) 1:57,66, Adam Fišer (Sok) 1:57,69, Angela Linda Manuelová 2:05,00, Eliška Svatošová 2:05,27, Beáta Maleninská (všechny VS) 2:06,20, 50 přek. Rostislav Pivec (JH) 9,36, Matěj Kovačík (oba Sok) 9,68, Jan Kubák (ČD) 9,86, Manuelová 9,76, Chválová 9,94, Nela Vybíralová (VS) 10,45, výška Jan Šíla (ČD) 121, Iveta Capůrková (Mi) 118, Tereza Kořínková (Ves) 118, dálka Dvořák 406, Matyáš Tomka (SKP) 404, Lucie Blažková (ČD) 402, kriket Kovačík 46,09, Anna Irrová (Sok) 34,79, plný míč Matyáš Havel (PT) 10,26, Petra Štabrňáková (Sok) 9,53.