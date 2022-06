Zápas byl Dynamo velmi důležitý. "Potřebovali jsme vyhrát, abychom postoupili do play off," přikyvuje kouč. První dvojka Škoda, Chvátal nedala šanci elitní hostující dvojici Root, Škudrna a vyprovodila ji dvousetovým výsledkem 10:6, 10:3. I druhá dvojice Kalianko, Čakan se střídajícím Klečkou si bez problémů pohlídala utkání proti Regnerovi se Sušánkem 10:1, 10:4. "Zápas prvních trojic byl z naší stany také velmi přesvědčivý," připojil svůj pohled předseda klubu Bronislav Pilbauer. Škoda, Chvátal, Kalianko a střídající Klečka si lehce poradili s trojicí Škudrna, Regner, Sušánek 10:3, 10:2. Singl byl velmi vyrovnaný a domácí Škoda překvapivě proti Rottovi ve třetím zkráceném setu 10:6 vyhrál. "Stav utkání byl čtyři nula."

Nohejbalisté Dynama České BudějoviceZdroj: Deník/ Václav BrůčekDo odvetné trojice nastoupili Škoda, Chvátal a Brabec, proti Rottovi, Škudrnovi a Regnerovi. "První set jsme zvládli a ve druhém se nám vůbec nedařilo a tak rozhodoval o výhře třetí set. Zpřesnili jsme hru a zbytečně nekazili a zakončili v náš prospěch 10:8."

Elitní dvojka Škoda, Chvátal s přehledem porazila Regnera se Sušánkem 10:2, 10:7. "Do posledního zápasu dvojic nastoupili naši mladíci Kalianko s Čakanem a střídajícím Klečkou, proti elitní dvojici soupeře Rott, Škudrna. To bylo velmi vyrovnané utkání, ve kterém jsme zvládli koncovku třetího setu a tím i postup do play off," dodal spokojený trenér Višvader.

TJ Dynamo ČEZ České Budějovice - Plzeň Bílá Hora 7:0