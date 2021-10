Na výstavě se podařilo skloubit historii nejen jihočeského volejbalu, ale ten přesto hraje dominantní roli.

A že je o čem vyprávět…

Jihočeský volejbalový svaz má ve svých řadách dokonce i dva medailisty z olympijských her. Milan Čuda si přivezl v roce 1964 stříbro z Tokia, Antonín Procházka bronz z Mexika 1968. Na OH startovali i Valach a Kopet, to už se ale psal rok 1980…

Výstava v Jihočeském kraji připomíná 100 let českého volejbalu.Zdroj: Deník/ Tomáš Kratochvíl

Výstava nabízí spoustu zajímavých artefaktů. "Nainstalovali jsme ji v radniční síni na Náměstí Přemysla Otakara druhého," uvedl šéf krajského svazu Tomáš Kratochvíl důležitou informaci.

Zajímavá volejbalová výstava potrvá na centrálním náměstí krajského města až do dvacátého října.

Otevřeno je od pondělí do soboty od 9.00 do 17.00, v neděli je otevřeno od 10.00 do 17.00.

"Vstup je zdarma, budeme opravdu moc rádi, když si s námi uplynulé roky prohlédne co nejvíc příznivců sportu," doplnil Tomáš Kratochvíl.