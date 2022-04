Body Sršňů: V. Sýkora 23, M. Svoboda, P. Šlechta 16, J. Šurý 11, P. Englický 9, M. Mach a L. Mikolášek 5, J. Svoboda 2. Trestné hody: 30/21:24/13. Trojky: 22/8:32/12. Doskoky: 46:34. Osobní chyby: 21:26.

Rozhodující utkání v pražském Edenu přineslo vše, co k vrcholu sezony patří. Skóre se přelévalo ze strany na stranu a rozhodnutí padlo v poslední vteřině zápasu. Bohužel pro Sršně a s velkou dávkou štěstí pro favorizovanou Slavii.

Po většinu první čtvrtiny byli v mírném vedení domácí basketbalisté, aby v jejím samotném závěru pěti body Písečtí stav srovnali. První část druhé čtvrtiny patřila více hostům, ta druhá zase domácím a ti si vytvořili do poločasu pětibodový náskok, když nejvíce vedli o osm.

Od začátku druhého poločasu začali Sršni z náskoku domácích ukrajovat, aby se od 25. minuty dostali do mírného vedení oni (nejvíce 51:56). Do posledního dějství se však šlo znovu za vyrovnaného stavu. A opět to bylo jako na houpačce. Ve vedení se střídaly oba celky, nejvíce byly oba týmy ve vedení o čtyři body (64:68, respektive 81:77). Drama vrcholilo přestřelkou z trestnách hodů a deset vteřin před koncem byl stav 87:87. Poslední útok se však domácím vydařil, míč nakonec skončil v obroučce a výhru v sérii mohli začít slavit Pražané.

Sršně do boje hnalo opět plno píseckých fanoušků, kteří dokázali udělat v Edenu skvělou atmosféru a na decibely nad těmi domácími jasně zvítězili.