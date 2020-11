Nelze se mu divit.

Má nachystat tým na jeden ze světových velkoklubů, který přicestuje rozehraný, nažhavený. Jenže Jihočeši mají herní vytížení 0. Stejně nulová je zápasová praxe.

Moskevské Dynamo propadlo do Poháru CEV ze skupinové fáze předkola Ligy mistrů. Propadlo doslova. Rozhodující duel s Trentinem nebyl žádný boj. Rusové na Italy vůbec nestačili, ani v jednom ze tří setů se nedostali na dvacet bodů, v jednom jich dokonce uhráli pouhých třináct…

I tak ale bude v sérii s Jihostrojem ruská mašina jasným favoritem.

Na webových stránkách klubu se objevila velmi zajímavá bilance.

Jak si vedly České Budějovice s ruskými kluby? Moc úspěchů Jihočeši nezaznamenali. Vlastně ani jeden.

„Dynamo Moskva není jediným týmem z Ruska, který zkřížil cestu českobudějovickému klubu,“ přikyvuje tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer. „Přední celky z ruské soutěže patřily vždy k nejsilnějším týmům světa, a tak není divu, že jihočeský tým ještě proti soupeři z této země nikdy nezvítězil.“

První utkání proti týmu ze SSSR sahá až do roku 1972. „Hráli jsme s Leningradem, tehdy jsme byli vítězové Československého poháru,“ vzpomíná přímý aktér těchto duelů Milan Čuda. „To byl přátelák v sokolovně, Rusové byli neuvěřitelně hlídaní, ale my je přesto zatáhli nahoru do Perly,“ připojuje dnes už dávno promlčenou úsměvnou historku. Pivo teklo proudem… „Oni nám za to dali ryby zabalené v novinách, my se báli, jestli jejich konzumaci přežijeme.“

Jako vítěz Československého poháru si Škoda ČB proklestila cestu až do semifinále PVP. V Sofii prohrála s tehdy sovětským Vorošilovgradem (dnes ukrajinský Luhansk) 0:3.

Velmi blízko výhře byla Škoda Č. Budějovice o deset let později. Také se hrál Pohár vítězů pohárů. A zase to byl Leningrad, který měl v sestavě obrovská esa.

Třeba nahrávače Zajceva…

Škoda ale poskládala výborný tým. Hrálo se opět v sokolovně, která praskala ve švech. Lidé posedávali na balkoně, tlačili se mezi sloupy, atmosféra byla úžasná…

„Byl to nádherný zápas, který jsme měli téměř vyhraný, nešťastnou chybou jsme ho nakonec prohráli. Nastoupili jsme proti největším ruským hvězdám. Mně osobně se tehdy právě v tomto zápase asi dařilo nejvíc z celé kariéry. Hala opravdu byla narvaná, tolik lidí najednou snad v sokolovně nikdy nebylo,“ vzpomínal po letech tehdejší blokař Jan Pitner pro Českobudějovický deník. V odvetném utkání v SSSR Škoda prohrála 0:3. Dát dnes přesně dohromady sestavu není jednoduché. Z rukávu ji vysypal Milan Kosař. „Nemládneme. To už je let,“ pousmál se.

Sestava Škody ČB v legendárních zápasech s Leningradem:

1972: Procházka, Peška, Lohonka, Pohl, Čuda, Miroslav Dvořák, Scheichl, Šopa, Jindra.

Trenér: Fejfar.

1982: Kopet, Hofbauer, Jiránek, Pitner, Valach, Kosař, Jindra, Podruh, Hudeček, Voříšek, Klíma, Peksa.

Trenéři: Scheichl, Kosař.

1982 PVP: Škoda ČB – Avtomobilist Leningrad 2:3. Avtomobilist Leningrad – Škoda ČB 3:0.

Pohár CEV 2005/06

Iskra Odincovo – Jihostroj ČB 3:0 (19, 20, 22). Diváků 950.

Jihostroj: Rosenbaum, Zach, Mach, Motys, Štolfa, Smrčka, libero Habada – Draxl, Ventruba, Ulč, Michal.

Liga mistrů 2008/09

Dynamo Moskva – Jihostroj ČB 3:0 (13, 17, 21), Diváci: 1 000.

Jihostroj ČB – Moskva 1:3 (22, -19, -22, -18), Diváci: 1400.

Jihostroj: Sládeček, Bonini, Mach, Pochop, Čajan, Zach, libero Habada – Dvořák.

Liga mistrů 2009/10

Jihostroj ČB – Dynamo Moskva 1:3 (34, -14, -9, -23), Diváci: 1300.

Jihostroj: Sládeček, Motys, Mach, Sukuba, Čajan, Fila, libero Habada – Pochop, Michálek, Dvořák.

Dynamo Moskva – Jihostroj ČB 3:0 (17, 15, 19), diváci: 1500.

Jihostroj: Sládeček, Fila, Mach, Sukuba, Čajan, Michálek, libero Juračka – Dvořák, Procházka.

Liga mistrů 2012/13

Jihostroj ČB – Lokomotiv Novosibirsk 0:3 (-21, -17, -18). Diváci: 2100 (vyprodáno).

Jihostroj: Rojas, Mach, Novotný, Sukuba, Zapletal, Pláteník, libero Juračka – Habr, Mach, Sobotka, Kriško, Fila, Michálek

Novosibirsk – Jihostroj ČB 3:1 (19, -23, 27, 20), Jihostroj: Mach, Kriško, Rojas, Sobotka, Habr, Fila, libero Juračka – Michálek, Zapletal, Sukuba.