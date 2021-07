Psal se rok 1984. Doma Dukla vyhrála senzačně 21:17. V Šabacu (tehdejší Jugoslávie) čekalo Duklu bouřlivé prostředí. Během chvíle v Šabacu vedly domácí hvězdy 5:1. "V tu chvíli nás domácí mleli," přikyvuje i po létech brankář Michal Barda. Skvělý gólman zneškodnil tři sedmičky, v poločase Šabac vedl jen o dvě branky. Nakonec na ukazateli svítilo skóre 21:17. Úplně stejně jako v Praze.

A slavné vítězství vystříleli hráči Dukly Praha v sedmičkách.

"Myslím, že ten úspěch je neopakovatelný, nebo možná těžko zopakovatelný, vždyť ti kluci vyhráli Ligu mistrů," uvažuje vedoucí týmu Jan Krouský. "První zápas se hrál v Praze, tehdy se hrálo na Slavii, v hledišti bylo naprosto nabito. A druhý zápas? To byla prostě pohádka."

Partu měli "Dukláci" výbornou tenkrát a vydrželo jim to dodnes.

Slavní házenkáři Dukly Praha v TřeboniZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Do Třeboně pozval skvělé házenkáře František Elexhauser. Hlavní bodem setkání bylo právě promítání slavného zápasu Dukly Praha s Metaloplastikou Šabac. "Vzpomínám na celý zápas jako blok," vyprávěl přímo před obrazovkou, na které běželo slavné utkání, brankář tehdejšího týmu Michal Barda. "Já vlastně vzpomínám na celý dvojzápas. Včetně toho prvního pražského utkání."

Dukla Praha patřila k nejlepším týmům Evropy, její hráči k nejlepším na světě. "Atmosféra byla úžasná, bylo to vyvrcholení toho, o co jsme se osm nedbo možná i deset let snažili," doplnil Barda.

Bývalé hvězdy Dukly doprovázely zápas nejrůznějšími připomínkami, s chutí si opět zakřičely gól.

Téměř všem běhal mráz po zádech. "Mně osobně už dávno ne," kroutil hlavou Barda. "To už jsem si odžil." Bývalý skvělý reprezentační brankář dodal ještě jeden postřeh: "Spíš se dnes na ten zápas dívám tak, že házená je úplně jiná. Nic to ale neubírá na důležitosti toho, co pro nás tehdejší vítězství znamenalo."

V Třeboni U vodníka se sešli opravdu skvělí hráči konce minulého století.

Házenkáři dodnes oprávněně cítí křivdu. Tehdejší politická situace je totiž připravila o start na olympijských hrách v Los Angeles, kde by byli určitě mezi favority na jednu z medailí.