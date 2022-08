I hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba se projel v rámci slavnostního zahájení přímo v raftu, který oficiální hosty dopravil na molo. To pořadatelé umístili doprostřed řeky.

Závodníky z 25 zemí přivítali čestný předseda Českého svazu kanoistů Jaroslav Pollert, současný předseda svazu Stanislav Ježek, krajský hejtman Martin Kuba a náměstek primátora Č. Budějovic Ivo Moravec.

U řeky byly nastoupené všechny výpravy. "Je tu víc než tři sta závodníků, v plánu je celkem pět set startů," uvedla za organizační výbor Monika Jandová. Předseda organizačního výboru a šéf klubu SK VS České Budějovice Jakub Prüher doplnil: "Pro nás je to výjimečná akce, zase se posunujeme dál, věřím, že si do areálu Lídy Polesné příznivci sportu najdou cestu."

Osobnost Lídy Polesné zmínil také čestný předseda Českého svazu kanoistů Jaroslav Pollert: "Ona byla tehdy s manželem u stavby přehrady Orlík, já tam byl na brigádě. Naučil jsem ji eskymácký obrat. Lída žila pro Jihočeský kraj, žila pro celý vodní slalom. Byla by pyšná, kdyby viděla, jaký závod se Jihočechům povedlo zorganizovat. Škoda, že se těchto dnů nedožila."