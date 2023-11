Svěřenci trenéra Jana Čecha jsou bojovníci. Za všechny aktuální situaci shrnul středeční devatenáctibodový Martin Svoboda. "Vážíme si toho, že nás fanoušci tak skvěle podporují. Jezdí za námi i do hal soupeřů." Jihočeši teď pojedou do Olomouce. "Když hrajeme venku, tak také kvůli divákům, kteří za námi jezdí po celé republice, nechceme prohrát o třicet. Přesně se to potvrdilo v Pardubicích, kde jsme se semkli a nakonec jsme vyhráli."