Volejbalisté českobudějovického Jihostroje zakončí kalendářní rok 2022 na třetím místě extraligové tabulky. Prakticky tím navazují na loňskou sezonu, kdy skončili i po play off na bronzovém stupínku. Tým trenéra Vojtěcha Zacha v této sezoně nasbíral v šestnácti zápasech 34 body. Extraligovou tabulku vede Liberec, který má o zápas navíc a na kontě už má 45 bodů. Volejbalisté Jihostroje děkují za přízeň na konci roku svým věrným fanouškům. "S nimi hrajeme o hodně lépe než bez nich," uvědomuje si trenér Vojtěch Zach, který rád sleduje volejbal, který týmy hrají pod tlakem a ve výborné atmosféře. Ta je v Č. Budějovicích možná úplně nejlepší ze všech hal v ČR. "Projevuje se to v návštěvnosti, jsme za to opravdu hodně rádi."

Volejbalista na lyžích. Ondřej Piskáček vyrazil na hory, přeje krásné Vánoce

Jihostroj dokázal postoupit i z osmifinále Poháru CEV. Poněkud zvláštní systém evropského poháru ale neznamená postup z osmifinále do čtvrtfinále, jak by logika napovídala, ale "pouze" do play off. Až z něj si celky zajistí posun do čtvrtfinále prestižní soutěže. V cestě Jihostroji stojí belgický Maaseik. Leden bude na zápasy hodně bohatý, konkrétní program přineseme v příštím týdnu. Všechno začne už sedmého ledna v extralize v Benátkách nad Jizerou. Do Maaseiku Jihočeši pojedou 11.1.

"Přeju nám všem, aby nám úsměv na tváři vydržel co nejdéle," vzkazuje prezident VK Jihostroj České Budějovice Jan Diviš. Smečař Petr Michálek, který se pokouší, aby se probojoval do základní sestavy, se k přání šéfa klubu připojuje: "Ať je všude mír. Ať je celý svět bez covidu. Přeju všem hodně zdraví, ať se fanoušci sportem baví, pro ně to má být hlavně zábava."

Musíme obětovat část tréninkových kapacit, říká trenér Jihostroje Vojtěch Zach

Volejbalisté Jihostroje zakončili rok 2022 nepříjemnou prohrou 1:3 ve Zlíně. "Nepodali jsme dobrý výkon, mírnou omluvou pro některé hráče, kteří nejsou v optimální formě, je viróza, která nás masivně postihla. Přesto to s projevem na hřišti nesouvisí. Budeme muset v kabině proprat špinavé prádlo," uvedl Vojtěch Zach po návratu ze Zlína. Na řešení i nepříjemných věcí v kabině má trenér čas do sedmého ledna. "Hlavně ale konečně máme čas na trénink, to není omluva, ale v poslední době jsme neustále cestovali, na trénování jsme prakticky neměli vůbec žádný prostor," konstatoval trenér volejbalistů Jihostroje České Budějovice Vojtěch Zach.