Jako první byl zveřejněný přechod smečaře Michálka z postu smečaře na post libera. Zvláštní volba. Libero ze smečaře. Může to fungovat, proč ne. V extralize by to nebyl první případ, vlastně ani v Jihostroji… Post libera ale zaváděli volejbalisté před lety mimo jiné z toho důvodu, aby šanci dostali i hráči menšího vzrůstu. Jak se ukazuje, jednodušší pro klub je "přešoupnout" uvadajícího smečaře na libero, než vychovat přímo pro tento post mladíka. A diváci mají rádi oživení, tím přechod z jednoho postu na druhý určitě není. Přesun Michálka na post libera ale dává logiku v souvislosti s množstvím dalších změn. "Michi" by tak mohl být kotvou pro nové hráče, kteří se v dresu Jihostroje a v české extralize představí poprvé v životě…