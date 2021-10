Českobudějovickému mužstvu se v prvním setu na podání příliš nedařilo, a Ostrava tak vzdorovala až do koncovky prvního setu. „Hodně jsme kazili servis,“ přiznal po zápase smečař Licek. „První set jsme nebyli schopní ohrozit Ostravu servisem. Soupeř si dobře přihrál a my jsme se těžko bránili. Díky výhře v prvním setu jsme se uklidnili,“ ví trenér René Dvořák.

Od druhého setu začal Jihostroj na palubovce výrazně dominovat. „Zlepšili jsme servis a podávali jsme tak, jak bychom v domácím zápase měli. Ostrava to pak měla těžké,“ hodnotí Licek. Výkon svých svěřenců od druhého setu si pochvaloval také kouč Dvořák. „Od druhého setu už jsme ale prolomili příjem Ostravy, a to byl klíč. Náš výkon byl od té doby takový, jaký bych si představoval. Byly tam velmi dobré momenty v poli. Hlavně jsme dobře komunikovali, což je věc, kterou od hráčů chci.“

Martin Licek posílil českobudějovický tým před sezonou. Už od počátku sezony má však důvěru trenérského týmu. Jako jediný smečař zatím startoval od začátku ve všech třech duelech. „Jsme tady tři noví hráči, takže se tu postupně zabydlujeme. Nejdůležitější je komunikace s nahrávačem a všemi ostatními hráči, abychom si vyhověli,“ uvědomuje si účastník nedávného mistrovství Evropy v Ostravě.

Jihostroj České Budějovice v extralizeZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Další letní posila Jihostroje Oliver Sedláček se naopak do hry nedostal. A to přesto, že proti svému bývalému klubu z Ostravy by měl speciální motivaci. „Mám vizi pravidelně střídat středové hráče. Oliver odehrál zápas v Karlových Varech a teď byli na řadě Radek Mach s Pepou Polákem. Nic více v tom nebylo. Oliver si zahraje zase příští zápas,“ zdůvodňuje hlavní trenér René Dvořák.

Jihostroj čeká další duel v sobotu na palubovce Příbrami (19:00), která v posledním kole senzačně vyhrála na hřišti Karlovarska. Velkou událostí pak bude další domácí utkání v českobudějovické Sportovní hale, které se odehraje 30. října proti Kladnu (17:00). V rámci oslav 100 let volejbalu nastoupí Jihostroj ve speciálních dresech a nachystán bude bohatý doprovodný program.