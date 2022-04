Draci v prvním kole agresivní hrou smetli pražské Eagles jasně 3:0 na zápasy i zásluhou vynikajícího pálkaře Martina Červinky, který si připsal před týdnem proti Eagles 8 hitů a stal se hráčem týdne, když v hlasování diváků těsně porazil hlubockého Matěje Vlacha.

Draci Brno - Sokol Hluboká 10:0

Ani v sobotu nebylo počasí ideální. Hrál se ale útočný baseball, bohužel s opticky strašidelným výsledkem pro Sokol. Přitom první dvě směny byly v režii nadhazovačů. Brněnský Filip Čapka a hlubocký Billy Parsons drželi pálkaře na distanc. Pak ale přišla 3. směna, která přinesla slabou chvilku hlubockého týmu. Draci dokázali stáhnout neuvěřitelných osm doběhů a bylo rozhodnuto. V rozhodujícím big inningu se dařilo vedle zmiňovaného Martina Červinky především Jakubovi Hajtmarovi a Arnoštu Dubovému, kteří si připsali dvoumetové odpaly, ale řádili i další pálkaři Draků - Pabel Manzanero, Zdeněk Chvátal a další. Za Sokol se podařil dvoumetový odpal Martinu Mužíkovi, ale víc hlubockým pálkařům vynikají Filip Čapka, který na kopci vydržel celých sedm směn, nedovolil. Trenéři Sokola pak poslali na kopec Michala Maláta, který se statečně držel, ale utkání rozhodčí David Chalupa ukončil rozdílem v sedmé směně.

Hlubocký Sokol v extralize baseballistůZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Draci Brno – Sokol Hluboká 15:4

Hráči Sokola se během půlhodinky mezi prvním a druhým utkáním otřepali a do odvety vletěli výtečným nástupem. Zaskočili brněnského nadhazovače Ahley Werneta, na konci druhé směny vedli 3:0 a vypadalo to nadějně, protože proti hlubockému Petrovi Vojtovi Draci zatím nezaznamenali ani jediný hit. Pak ale přišla opět zlomová třetí směna a s ní další studená sprcha. Domácím Drakům se podařilo v dohrávce vyrovnat a při plně obsazených metách zasadil smrtící direkt Martin Kalábek, který trefil homerun. Draci tak stáhli jedinou ranou čtyři doběhy a bylo to 7:4. Tohle bylo pro Sokol ještě hratelné, ale v šesté směně přišla další osmibodová rána. V dohrávce dali Draci proti Patrikovi Schiefertovi čtyři dvoumetové odpaly a Martin Kalábek pak utkání završil svým druhým homerunem. Patrika Schiefera vystřídal Scotty Mulhearn, ale v závěrečné sedmé směně už Sokol jen korigoval a utkání skončilo rozdílem.

Sokol Hluboká – Draci Brno 0:4

V neděli se na kopci před hlubockým publikem představil startér James Boyce. Jimmy letos navázal na své loňské výkony a v hlasování fanoušků se v prvním kole stal nadhazovačem týdne České baseballové asociace. Startérem Brna byl Tomáš Hrbek. Oba nadhazovači také v chladném větrném počasí prvním pěti směnám dominovali a nedovolili svému soupeři žádný doběh. Ale toto trojutkání mezi Sokolem a Draky bylo trojutkáním zlomových směn. A ta přišla v posledním duelu v šestém inningu. A bohužel zase šla na účet obrany Sokola. Draci si v jinak vyrovnaném duelu po nenápadných akcích došli pro tři doběhy, zatímco Sokol měl za šest směn jen dva hity a dvoumetrovým odpalem se blýskl Martin Jiránek. Čtvrtý doběh Draků zařídil v osmé směně solo homerunem Eugene Helder proti jinak spolehlivému Štěpánu Havlíčkovi, který za Sokol utkání zavíral. Hluboká do Draků bušila, obsazovala mety, ale na pálce chybělo alespoň trochu baseballového štěstíčka. Jan Nebenführ a Viktor Večerka, kteří utkání za Draky zavírali, povolili Hlubockým jenom další hit a tlak domácích si pohlídali. Draci si tak připsali šest vítězství ze šesti utkání, Sokol první prohranou sérii.

„Gratulujeme soupeři, mají skvělou lavičku, hráli účinný baseball a po zásluze vedou tabulku. Byl to férový souboj, my jsme oproti prvnímu kolu zbytečně chybovali v poli a neměli jsme štěstí na pálce. Jedeme dál, je třeba se rychle otřepat a poučit z chyb, které jsme proti silnému soupeři udělali. O Velikonocích nás čeká Třebíč a chceme ukázat, že na TOP 6 máme,“ hodnotil trochu smolný víkend trenér Sokola Zdeněk Josefus.

Dalším soupeřem Sokola budou o velikonočním víkendu Nuclears Třebíč. Třebíč hraje v Extralize stabilně posledních pět sezón, v té loňské obsadila sedmé místo. V sobotu 16. 4. ji přivítá Sokol doma od dvanácti hodin, druhé domácí utkání se hraje po skončení první zhruba od patnácti hodin. V neděli 17. 4. pokračuje série v Třebíči od 15. hodin. Domácí utkání s živým komentářem Milana Maříka a Jana Koláře jsou streamována na kanále Sokola Hluboká www.baseball-hluboka.cz a České baseballové asociace.