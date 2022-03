Táborští pořadatelé chystají MS v cyklokrosu 2024Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Jako Jihočech vyzdvihl i poctivou práci karajnky Kateřiny Nash. "Ta se velmi důstojně rozloučila s velmi úspěšnou cyklokrosovou kariérou a přeji jí úspěchy jak ve sportu, tak i ve vrcholné funkci v UCI a těším, se že ji přivítáme v Táboře při mistrovství světa."

Podle Petra Balogha všechno úsilí směřuje právě k mistrovství světa 2024. "Po organizační stránce vše funguje výborně, na úrovni pracuje komise, jen to zatím není přetaveno v lepší výsledky, ale věřím, že i to přijde."

Právě k MS v Táboře hledí s optimismem. "Je to obrovská příležitost, obrovský stimul pro všechny se doma ukázat. Jsem přesvědčen, že jezdci udělají vše pro to, aby se perfektně připravili. Mám příslib, že šampionát pojede i náš nejúspěšnější cyklokrosař historie Zdeněk Štybar a to by mohl být impulz i pro ostatní, třeba některé bikery, že by se mohli cyklokrosu více věnovat, ale jedním dechem říkám, že nejde jen je přemlouvat a nikoho rozhodně nemůžeme nutit."