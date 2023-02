Volejbalisté českobudějovického Jihostroje zvládli zápas v Ústí nad Labem skvěle. České Budějovice cestovaly na sever Čech s pokorou. „Je to důležitý zápas,“ říkal trenér Vojtěch Zach. Od začátku do konce byla jasně vidět převaha Jihostroje. Koncentrace zdobila Jihočechy od prvního do posledního okamžiku. Výměny končily vítězně pro favorita, který potvrdil, že Jihostroj je před rozhodující fází sezony ve výborné formě. České Budějovice vyhrály první set 25:17.