Na konci roku 2023 vstoupil do Síně slávy českého hokeje. Roman Turek. Ve své bohaté kariéře vyhrál MS i Stanley cup. Jeho snem je vidět Motor při mistrovských oslavách.

Roman Turek posílá přání hokejovým fanouškům | Video: Deník/ Kamil Jáša

Narodil se 21.5. 1970 ve Strakonicích. Naposledy hrál za HC České Budějovice v extralize. Předtím působil 9 let v NHL v týmech Dallas Stars, St. Louis Blues, a Calgary Flames. V roce 1996 se stal mistrem světa na mistrovství světa ve Vídni, s Dallasem Stars vyhrál Stanley Cup v roce 1999 a obdržel William M. Jennings Trophy v letech 1999 a 2000.

Aktuálně působí v roli prezidenta klubu Banes Motor České Budějovice. "Ať fanoušci v klidu projdou dobou, která není úplně jednoduchá. Ať se zbytečně nenervují," vzkazuje z pozice prezidenta Motoru. "Chtěl jsem hrát v útoku hrnul jsem se dopředu, chtěl jsem dávat góly," vzpomíná na dětství. Naštěstí pro český hokej zůstal v brance. "Nelituju to. Když vidím tu kariéru, kterou mám za sebou, tak jsem rád. Bůhví jak by to dopadlo, kdybych byl v útoku."

Roman Turek má historek a zážitků kopici. Jsou jich desítky. Stovky. "Nic ale nepřeváží mistrovství světa ve Vídni. Chytal jsem celý turnaj jako jednička, dařilo se nám, vyhráli jsme zlato," připomíná na šampionát v roce 1996, kde byly tisíce českých fanoušků. "Byl to povedený turnaj, po dlouhé době jsme byli mistry světa pro samotnou Českou republiku. Vídeň je pro mě číslo jedna. To je už nepřekonatelná věc."

Zemřel Jaroslav Konvalina. Nejlepší hráč Hluboké. Válel na trávě i na ledě

Roman Turek už je členem Síně slávy českého hokeje. "To je snad ještě větší pocta, než když jsem vyhrál mistrovství světa," uvažuje. "Pro mě to bylo obrovské překvapení. Vůbec mě nenapadlo, že bych někdy mohl být mezi legendami českého hokeje," okomentoval vstup do prestižní Síně slávy. "Čím méně jsme to čekal, tím větší to je pro mě radost."

Považuje Roman Turek sám sebe za legendu? "Nějaké úspěchy byly. Medaile nějaké mám," směje se prezident klubu Banes Motor České Budějovice. "Nějaká vítězství se povedla, ale nikdy jsem si nedokázal představit, co obnáší být přímo v Síni slávy. Už jen ten proces není vůbec jednoduchý. Hlasování není jednoduché. O to jer pro mě cennější, že se rozhodli dát tuto poctu mně."

Turkův brankářský styl je dnes už nedostižný, nenapodobitelný. "Odkoukal jsem ho od mých předchůdců," vysvětluje. "Dřív všichni chytali tak, že se víc stálo. Naše generace pak přecházela do stylu, že se víc chodil na led. Víc do rozkleku. Bylo víc situací kolem brány. Gólman musel mít pokrytý hlavně spodek ledu. To přinutilo i mě chytat trošku jiným stylem. Já ale začínal s generací víc vestoje, to se mi zamlouvalo víc."

Fanoušci Motoru jsou pyšní na svého prezidenta, on je zase hrdým prezidentem klubu Banes Motor České Budějovice. Jak se mu vůbec líbí prezidentská funkce? "Líbí," odpovídá s úsměvem. "Jsem rád, že mohu být součástí Motoru. Když vidím naši fanouškovskou základnu, ty lidi nejen v Budějovicích, ale v celém Jihočeském kraji, kteří Motor prožívají, pro mě je to odměna, že mohu být součástí tohoto klubu."

Roman Turek už hokejové sny nemá. Na ledě si splnil možná víc, než sám očekával. Jeden ale přece zmínil. Vítězství Motoru České Budějovice ve finále extraligy! "Hráčům přeju, ať se jim daří na ledě. Ať se jim vyhýbají zranění. Fanouškům přeju, aby si užívali zápasy Motoru. Doufám, že přineseme hodně dobrých výkonů a hlavně bodů do tabulky. A sen o zisku titulu pro Motor? Je to mé přání před každou začínající sezonou."

Roman Turek je velikou osobností českkobudějovického hokeje. Třeba jako Jiří Lála, Jaroslav Pouzar a další hokejové hvězdy.