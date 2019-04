Jihostroj České Budějovice přivítá libereckou Duklu. „Liberec bude hrát určitě lépe než v prvním utkání u nás na jihu Čech,“ myslí si zkušený trenér René Dvořák. „Hráči si s větším počtem odehraných zápasů víc zvykají na cizí halu,“ vysvětlil.

Finálová série začala devatenáctého dubna v jihočeské metropoli, kde Jihostroj svého soupeře smetl z kurtu. Stav 3:0 vypadá jednoznačně, ale lehké utkání to rozhodně nebylo.

Naopak.

Liberecká Dukla se dokonce několikrát dostala do vedení. „Domácí nám dali šance, které jsme nedokázali využít,“ hodnotil trenér Dukly Michal Nekola.

V podobném duchu, jenomže v obráceném gardu, se odehrával duel pod Ještědem. Také Jihostroj dostal od Liberce šanci. Dokonce v závěru pátého setu. Jenomže na straně českobudějovického týmu se v důležitých chvílích objevilo několik nepřesností, proto se z těsné výhry radoval domácí Liberec.

Velkou zbraní Dukly je univerzál Jan Štokr. Jeho dosah je ohromný, razance obrovská. Když mu vychází servis, je pro soupeře téměř nechytatelný. „Když má den, dokáže sám porazit kohokoli,“ myslí si Martin Kryštof.

Do každého zápasu se Štokr rozehrává pomaleji, když se ale dostane do tempa, není vůbec jednoduché ho zastavit. Jihostroj v letošní sezoně několikrát prokázal, že právě na tohoto hráče umí najít recept. Na bloku, ale také při hře v poli. Je důležité zpracovat některý z jeho útoků, a výměnu pak vítězně dohrát, Štokrovo sebevědomí by tak mohlo klesnout o stupínek níž. Pohybuje-li se u stropu haly, patří tento hráč k ozdobám extraligy.

Třetí zápas finálové série se bude hrát v sobotu od 19.00. Jeho rozhodčími budou Hudík a Kovář. Pokladny budou opět otevřeny už dvě hodiny před zápasem.

Čtvrtý zápas mají oba soupeři v plánu prvního května v Liberci. Začne se v 17.10.

Nebude - li rozhodnuto, pátý zápas finálové série by se hrál v Č. Budějovicích v neděli 5. května od 18.00.