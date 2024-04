Softbalistky z Ledenic už desátým rokem hrají nejvyšší domácí soutěž. V extralize zatím dokázaly získat tři tituly a šest medailí. Na cenný kov budou cílit také v letošním roce. Pomoci k tomu jim chce také Chorvatka Paula Duvnjak. „Jsem tu moc spokojená. Je to s holkami super, dobrá atmosféra v celém klubu,“ říká catcherka. Překvapilo jí, jak moc je tu Chorvatsko oblíbené. „Snad každý už tam byl, což jsem vůbec nečekala.“ Extraliga žen se rozjede v sobotu, hráčky Ledenic zavítají na pražské Joudrs.

Chorvatská softbalistka v barvách Ledenic Paula Duvnjak. | Foto: Deník

Deset let hrála softbal v Chorvatsku, kde se pořádá pouze jedna liga. Pak se do Česka dostala díky evropskému dobrovolnickému projektu, konkrétně přes dům mládeže v Českých Budějovicích. „Jakmile skončil jeden rok, tak jsem se rozhodla, že tady zůstanu. Líbí se mi tu,“ pochvalovala si Duvnjak, rodačka ze Záhřebu.

Rychle překonala také jazykovou bariéru, český jazyk už ovládá. A nebyl to pro ni takový problém. „Ze začátku to celkem šlo, v rámci těch základů. Ale nejvíce jsem se naučila v práci, kde se mnou nikdo nemluvil anglicky. Naštěstí čeština není tak těžká, některá písmena jsou jiná, ale jinak je jazyk podobný,“ dodala Duvnjak, která v Ledenicích vstoupí do své třetí sezony. I když v Chorvatsku hrála na pozici nadhazovačky, ve Žralocích funguje jako catcherka. A to rozhodně není jednoduchá pozice, když na vás hází Veronika Pecková.

Jedna z nejlepších českých softbalistek má v Česku nejrychlejší nadhoz. „Určitě to ze začátku bylo složité, ale už jsem si zvykla. Zlepšila jsem se dost také na pálce. V Ledenicích se využívají různé technologie, které člověka rychle posunou,“ tvrdila Duvnjak, která v loňské sezoně předvedla 18 úspěšných odpalů. Žraloci v ženské softbalové extralize skončily v posledních dvou letech vždycky páté. Letos pomýšlí na medaili. „Oproti Chorvatsku je to tady prestižnější a bere se všechno více vážně. Mě to vyhovuje, mám ráda zdravý tlak.“

Co jí nejvíce v jižních Čechách oslovilo? Příroda. „Hlavně lesy a hory. To je fakt krásné. Jinak co se týče jídla, tak mi to chorvatské schází. I když to české je také dobré,“ dodala Duvnjak, které překvapuje zájem o její zemi mezi Čechy. „Víme o tom, že máme u nás hodně Čechů, ale nevěděla jsem, že tak moc. Když tu o Chorvatsku mluvím, tak mi všichni říkají, že tam byli minimálně jednou.“

Autor: Michal Káva