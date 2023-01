O budoucnost český softbal nemusí mít obavu. Hráči na MS potvrdili kvalitu a velkou chuť do sportu. Odměnou jim je stříbro. Na mistrovství světa softbalistů v kategorii do dvanácti let vybojovala česká reprezentace skvělý úspěch. Tým skončil na druhém místě. Hrálo se na Tchajwanu, českým reprezentantům se dokonale podařilo zaskočit i největší soupeře. "Máme stříbrné medaile, to je opravdu výborný úspěch," shodují se trenéři.