Nejen ME mužů ale zaměstnává mysl fanoušků tohoto sportu. „Odstartovala softbalová extraliga,“ informuje expert Deníku Jiří Uhlíř. „Odstartovala s hvězdnou Peckovou a nováčky z Ostravy,“ dodává.

Soutěž se rozjela naplno o víkendu. Za Žraloky Ledenice do ní vstoupila také elitní evropská nadhazovačka Veronika Pecková. „Hvězda reprezentace se však v polovině srpna vydá na angažmá v profesionální lize v Japonsku,“ informuje Jiří Uhlíř o dámě, která se poté chce odebrat na Nový Zéland za svým partnerem. „Jsem ráda, že tu mohu ještě být. Myslela jsem, že se mi to už nepoštěstí,“ tvrdila Pecková. Je pravda, že po návratu z Japonska odpovídala dost neurčitě, ale na návrat do Ledenic to tehdy opravdu nevypadalo…

Extraligový titul obhajuje tým Joudrs Praha.

Vysoko chtějí být také další pražské týmy jako Eagles a Tempo. Nováčkem soutěže jsou Arrows Ostrava se dvěma japonskými hráčkami. „Sezonu zpestří evropský šampionát v Itálii, který se uskuteční koncem měsíce,“ doplnila prezidentka ledenického klubu Hana Korčáková.

Veronika Pecková v minulé sezoně hrála za elitní japonský tým Toyota Red Terriers, ve zkrácené sezoně zasáhla pouze do tří utkání a tým skončil na celkovém třetím místě. „V letošním roce bude nastupovat za Iyo Bank, který skončil vloni na osmé příčce,“ přidává Uhlíř další velice zajímavou informaci. Návrat do Japonska Jihočešce ale znepříjemňuje Covid-19. „Už jsem tam měla dávno být. Jarní sezona tam skončila v půlce května, podzimní začíná v září, takže bych ráda odletěla v půlce srpna,“ plánuje. Dobrou zprávou pro příznivce ledenického softbalu je, že do té doby chce hrát doma. Za Žraloky Ledenice.

Zdroj: Deník/ Žraloci Ledenice

„Těším se, až soutěž začne. Dlouho jsem s holkama nehrála. Je něco jiného, když nastupuji za svůj mateřský tým. Spolu jsme vyrůstaly, mám v něm sestru, podíváme si, děláme srandu,“ říkala Pecková ještě před první směnou. Play off v nejvyšší soutěži už v Česku patrně neodehraje. Ambice klubu však dobře zná. „Od roku 2016 se držíme na medailových pozicích. Třikrát jsme získaly zlato, loni jsme stály krůček od finále a uhrály bronz. Nebojím se proto říct, že opět míříme úplně nejvýše,“ dodává.

Softbalové mistrovství EvropyZdroj: Deník/ Žraloci Ledenice

Tým Joudrs Praha v minulém roce získal sedmý titul v klubové historii. Zároveň jeho hráčky předvedly nejvíce homerunů (10) a úspěšných odpalů (288). „Chceme zažít stejně dobrou sezonu jako loni po stránce sportovní i týmové,“ prohlásil Zdeněk Kusý, trenér Joudrs.

Podle softbalového experta Jiřího Uhlíře bude ambiciózní letošní nováček Arrows Ostrava, který se po devíti letech prokousal zpátky mezi elitu. „Nejvýraznější posily dorazily z Japonska.“ Jde o nadhazovačku Mariko Goto (22 let) a chytačku Kyo Morita (22). Do Ostravy se navíc ze zámoří vrací i odchovankyně klubu Barbora Saviola, která v uplynulé sezoně za Howard College Hawks nasázela 30 homerunů. „Nejdeme do extraligy, abychom ji jen udrželi. Věřím, že jsme připraveni bojovat do čtvrtého místa. Pak se chceme zase posunout, do tří let bychom rádi hráli o titul,“ říká trenér Burkovič. Extraliga začala, jaká bude?