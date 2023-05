Baseballisté Sokola Hluboká zvládli poslední kolo základní části extraligy, využili domácího prostředí a přehráli Techniku Brno ve všech třech utkáních série. Připsali si tři důležité body v boji o TOP 6 a na dálku sledovali duel mezi sousedy v tabulce, týmy Arrows Ostrava a Tempo Praha. V něm byli šťastnější Pražané, kteří přetlačili loňské vicemistry z Ostravy 3:0 na zápasy. Bez ohledu na výsledky zbývajících dohrávaných zápasů si tak Sokol Hluboká nad Vltavou zajistil účast mezi šesti nejlepšími týmy extraligy a bude bojovat o finále!

Postup Hluboké do Top 6 extraligy | Foto: Deník/ Stanislav Janů

Sokol čekají dvě poslední odložená utkání základní části: S Cardion Hrochy Brno a Arrows Ostrava, kteří byli přímým soupeřem Sokola v boji o TOP 6.

Sokol Hluboká – Technika Brno 10:1

Páteční večerní zápas měl ukázat, jak na tom sousedé z chvostu tabulky momentálně jsou, důležitý byl i z hlediska psychiky především pro Brňany, kteří měli před duelem nejhorší pozici v boji o TOP 6. Trenér Sokola Tim Crowe nasadil na kopec krajana Aleca Lemmona a americký nadhazovač, který obvykle zápasy zavírá, se náramně osvědčil i jako startér. Rozdal deset strikeoutů a celých šest směn nepustil pálkaře Techniky k doběhu. To jeho soupeři na kopci hostů a krajanovi Parkeru Thodeovi úvod zápasu nevyšel. Hlubočtí pálkaři jeho nadhozy dobře četli, odpálili devět hitů a než se setmělo a umělé osvětlení ve sportovně relaxačním centru pod hlubockým zámkem zabralo naplno, vedl Sokol 7:0. S chutí si zastříleli především Martin Mužík se třemi hity a pálkařské statistiky si výrazně polepšil Matěj Vlach, který trefil třímetový odpal a celkem zapsal 4 RBI. Na pálce se dařilo i Camdenu Vasquezovi, Janu Líkařovi, Matěji Klangovi (2 RBI), Martinovi Jiránkovi či Vasilovi Zhupaninovi, kteří se dokázali prosazovat i proti reliverovi Daultonovi Barrymu. Zato domácí lavička hlasitě držela střídajícího nadhazovače šestnáctiletého Michala Cajze v boji o úspěšný závěr hry. Hlubocký talent koncovku zvládl a kromě doběhu brněnského Jakuba Mánka po sebeobětujícím odpalu Petera Saldany nedovolil Technice další doběh a dovedl Sokol k veledůležitému bodu.

Technika Brno – Sokol Hluboká 5:11

První sobotní utkání přineslo útočnou první směnu, když proti sobě stáli na kopci hlubocký Viktor Sedláček a brněnský Radek Burian. Po čtyřech směnách byl stav 4:3 pro Sokol a Technika stále držela šanci na TOP 6. Jak ale zdůraznil trenér Sokola Timothy Crowe, hráči v této sérii dokázali výrazně zrychlit klíčové herní činnosti a to jim přineslo úspěch i v tomto duelu. V pátém a šestém inningu díky rychlosti a agresivitě na pálce dosáhli šesti rozdílových doběhů. Hit si připsali Matěj Vlach, který po celý víkend předváděl skvělou pálku, samozřejmě leader Martin Mužík, Martin Jiránek (4 RBI) a Matěj Dvořák. Přestože se v dresu Techniky mimořádně dařilo Ondřejovi Šebelovi, který odpálil celkem pět hitů, či Peterovi Saldanovi, jež trefil homerun, proti hlubockým odchovancům Vikimu Sedláčkovi a Petru Vojtovi, který utkání spolehlivě zavíral, už Brňané nenašli protizbraň. Za Sokol dál úspěšně pálili Kamil Miranda či Filip Kučera, a konečný výsledek 11:5 vzdálil Techniku od šance na TOP 6.

Technika Brno – Sokol Hluboká 5:8

Druhé sobotní utkání bylo proto mimořádně důležité především pro Sokol, který by v případě úspěchu zvýšil šanci na postup mezi nejlepších šest týmů Extraligy, jež by měl opět ve svých rukách. Čekají ho totiž ještě dvě odložená utkání s Cardions Hrochy Brno, kteří aktuálně vedou tabulku, a především s loňským vicemistrem a bezprostředním soupeřem v boji o postupovou pozici Arrows Ostrava. Takové motivaci také odpovídal úvod utkání, kdy pálkaři Sokola tvrdě pálili a americký nadhazovač Techniky Daulton Barry měl problémy se strike zónou a daroval tři mety zdarma za zasažení protihráče. To se nakonec ukázalo jako rozhodující moment utkání. Takamune Ičige v dresu Sokola měl první čtyři inningy jisté a Technika proti němu stáhla tři doběhy. Pak ale musel střídat, na jednu směnu přišel Patrik Schiefert a utkání ve čtyřech směnách uzavřel osmnáctiletý Michal Malát, který povolil Technice už jen jeden doběh. Sokol tak zvládl i třetí zápas série, i když odpálil jenom sedm hitů ve srovnání se čtrnácti hity Brňanů. Dva RBI si připsali Camden Vasquez, Matěj Dvořák a zaslouženě i Jan Líkař, který byl v tomto zápase na pálce vynikající, stejně jako Martin Mužík, Kamil Mirnada či Vasil Zhupanin. Sokol tak napravil pošramocený obrázek z předchozího duelu s Tempem Praha a ukázal domácímu publiku, jak se má o TOP 6 bojovat.

Po zápase jsme o názory požádali trenéra Sokola Hluboká Timothy Crowa. Naši hráči zvládli důležitý duel s Technikou. Podle výsledku jednoznačně, ale průběh hry byl dramatičtější než výsledek. Velmi dobře si na hřišti vedli mladí hráči. Jste s jejich hrou spokojen?

„Dostali jsme se do těžké situace tím, že jsme hráli špatně týden předtím proti Tempu. Mluvili jsme o tom během týdne v trénincích, rozebrali jsme téma Věřte a Důvěřujte… Za prvé musíte věřit sami sobě. A za druhé musíte důvěřovat svým spoluhráčům. Jak už jsem říkal minule, plán je velmi jednoduchý: Dobře chytat v obraně, ostře nadhazovat a tvrdě pálit. Termín, který při mítinku s týmem používám, je synergie-getting 2+2=5, což znamená, že jako jednotlivci jsme jen tak dobří, jak dobrý je tým, ale když budeme hrát kolektivně, jako tým jsme ještě silnější. Je to interakce, jež dává vzniknout celku, který je větší než prostý součet jeho částí. To je to, co tvoří tým.

Všichni hráči zrychlili svou hru. Martin Mužík se ujal vůdčí role na lavičce i s maximálním nasazením na hřišti. Matěj Vlach měl velký víkend v ofenzivě se skvělými zásahy a odvedl dobrou práci v obraně. Produktivní víkend prožil Martin Jiránek. Alec Lemmon v pátek večer předvedl skvělou hru jako startér a do hry se zapojil mladík Michal Cajz a odházel tři solidní směny, aby hru uzavřel. Viktor Sedláček měl v sobotu kvalitní start a Petr Vojta nás poslední tři a třetinu směny dovedl k vítězství.

Poslední zápas se zkomplikoval, když Ichige Takamune, který předvedl super hru proti Tempu, musel předčasně skončit. Ale měli jsme v záloze mladého Michala Maláta, který přišel, odházel poslední čtyři směny a zajistil nám vítězství. Michal kvůli škole vynechal spoustu tréninků a zápasů, předtím odházel pouze jednu směnu. Doufal jsem, že z něj vytáhnu jednu nebo dvě směny a pak nastoupí Lukáš Blažek, ale Michal házel tak dobře, že jsem se rozhodl ho využít, dokud to půjde, a on dokázal utkání vítězně zakončit. Skvělou práci odváděli i hráči, kteří se nedostali na hřiště, ale dodávali z lavičky na hřiště energii a ducha vítězství. Je to týmový sport a k vítězství vede i pracující lavička.