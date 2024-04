První zápas sezony se odehrál v krásných kulisách hlubockého zámku. Hlubočtí začali skvěle, v první směně vybojovali dva body. Podívejte se na video u tohoto článku šéf klubu vysvětluje, proč je v roli hrajícího trenéra Martin Mužík.

Sokol Hluboká v extralize baseballu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Baseballová extraliga odstartovala pod hlubockým zámkem za krásného počasí. Sokol Hluboká začal proti Eagles Praha skvěle. Hned v první směně zaznamenal dva body. Vyzpovídali jsme předsedu klubu Davida Šťastného. "Bude to hodně těžká sezona, chceme se dostat do první čtyřky, to je pro trenéry a tým těžký úkol."

Startuje extraliga! Hluboká posílila nadhoz, do sezony ji povede Mužík

Klub posílil nadhoz, v nové sezoně ho vede na pozici hrajícího trenéra Martin Mužík, asistentem jsou americký Alec Lemmon a hlubocký Matěj Dvořák.

Podívejte se na video u tohoto článku. Extraliga baseballu nabízí krásné sportovní večery.