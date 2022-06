O organizaci tak náročného turnaje se starají členové Sokola a desítky dobrovolníků. „Je to organizačně největší akce, jakou jsme kdy na Hluboké uspořádali. Přijede k nám dvacet čtyři týmů ze sedmi zemí, to je na čtyři sta hráčů plus trenéři a jednotlivé realizační týmy, očekáváme, že na turnaj zavítají i stovky rodičů a fanoušků. Čeká nás osmaosmdesát zápasů a součástí turnaje je i Masters, souběžná soutěž v dovednostních disciplínách jako je hod míčkem, basebalový odpal, běh kolem met a souhra vnitřního pole. Pro chlapce a děvčata, kteří začínají s baseballem, to bude nepochybně velký svátek, poslední takto velký turnaj se u nás uskutečnil kvůli covidové pauze v roce 2019,“ říká starosta TJ Sokol a šéf hlubockého baseballu David Šťastný.