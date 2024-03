4 družstva Hluboké:

A DIVIZE (nejvyšší krajská soutěž)

B DIVIZE (nejvyšší krajská soutěž)

C Krajská soutěž (třetí nejvyšší krajská soutěž)

D RP I (nejvyšší okresní soutěž)

Bratr přítelkyně Martina Mužíka Lukáš Chromý chce do Major League Baseball

Cíle pro jarní část byly jasně vyřčeny: "Družstvo A chce postoupit do třetí ligy." Sportovně už mohou Hlubočtí slavit, doma porazili Kaplici 10:7 a Bechyni 10:1, v posledním utkání ve Lhenicích už mohou nastupovat s vědomím velkého postupového úspěchu. "Postup do třetí ligy vzhledem k perspektivě hráčů nám udělal velkou radost. Základ družstva tvoří hráči ve věku 18-23 let, stále roste jejich výkonnost. Jsme nejvýše postavené družstvo v okrese České Budějovice. Hlásí se nám další kvalitní hráči z okolí, které odmítáme z kapacitních důvodů. Potřebovali bychom alespoň jeden tréninkový čas v týdnu navíc. Hráči A družstva trénují ještě v Českých Budějovicích, kde musí hradit další finanční příspěvky navíc," vysvětluje vedení oddílu stolního tenisu v Sokole Hluboká nad Vltavou.

Družstvo B se snaží o setrvání v divizi: "V příštím roce by se béčko mělo pohybovat ve vyšších sférách tabulky díky tomu, že bude moci využít některého ze členů A družstva, což není v této sezoně možné z důvodu dvou družstev ve stejné soutěži."

Družstvo C usiluje o postup do krajského přeboru. "Není to úplně hlavní cíl, ale jistě se mu nebráníme. Pro jarní část bohužel vypadne jeden stálý člen z důvodu operace," popisuje aktuální situaci Dvořák. Družstvo D chce setrvat v RP I. "Nemělo by mít problémy s udržením soutěže, v nižších patrech tabulky je především kvůli tomu, že se zde střídá velké množství hráčů. Svoje klíčová utkání jistě zvládne."

Martin Dvořák přidal i výhled do sezony 2024-25: "Vzhledem k tomu, že máme docela hodně dětí ve věkové kategorii do jedenácti let, bychom chtěli uspořádat krajský bodovací turnaj právě v této kategorii."