Sokol Hluboká – Cardions Hroši Brno 1:0

Tohle utkání mělo v duelu Sokola s Hrochy několik nej. Bylo rozhodně nejdramatičtější: Rozhodla ho poslední směna. Bylo nejkratší – vynikající výkony nadhazovačů ho zkrátily na dvě hodiny. A bylo zřejmě i nejsledovanější, protože si ho vybrala pro živý přenos Česká televize na kanále ČT sport Plus. Ale hlavně bylo posledním domácím galapředstavením novozélandského nadhazovače Jamese Boyce, který už v pondělí odlétá do USA do New Jersey, kde získal angažmá. "Jimmy, gratulujeme. A děkujeme za perfektní práci," vzkazují spoluhráči.